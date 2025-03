Beautiful, puntate americane: Carter restituisce la Forrester Creations | Anticipazioni

Nelle puntate americane di Beautiful, la coscienza di Carter Walton ha avuto la meglio e l’avvocato ha restituito il controllo della Forrester Creations ai suoi legittimi proprietari. Chi, insomma, si aspettava una lunga e complicata trama dovrà arrendersi ad un finale per certi versi scontato e che, senza troppe turbolenze, riporta la situazione al punto di partenza, senza lasciare impronte durature sulla struttura della soap.

A lavorare sul senso di colpa di Carter sono stati in tanti, a partire da Brooke Logan, che ha accettato la posizione di amministratore delegato solo per convincere l’uomo a fare la cosa giusta, sebbene questo suo piano le sia costato la relazione con Ridge Forrester.

L’opera di convincimento è stata perpetrata anche da Daphne Rose, chimica cosmetica che si è proposta a Carter per una collaborazione nel campo dei profumi, in realtà spedita da Steffy Forrester come talpa e seduttrice per dividere l’avvocato e Hope Logan, certa che Carter, lontano dall’influenza della rivale, si sarebbe convinto a tornare sui propri passi.

Ad aver inciso più di tutti, però, è stato lo stesso Ridge che, in un drammatico confronto, ha spinto Carter a vedere la persona che è diventato, solo perché mosso dall’attrazione per Hope, che però gli è costata il rispetto e l’integrità morale.

E così, alla fine, Carter ha deciso di riconsegnare il controllo dell’azienda a Eric, Steffy e Ridge, stracciando il documento che aveva fatto firmare con l’inganno all’amico e a Steffy. Unica richiesta: quella di mantenere la Hope For The Future, accolta fin tanto che la linea continuerà ad essere fonte di profitto, dopo la lunga fase di ristagno e perdita che l’aveva caratterizzata nell’anno precedente.

Carter, dunque, attraverserà indenne il tradimento di cui si è fatto fautore? Se Ridge e Eric sembrano propensi ad assolverlo, Steffy, invece, è più cauta, sebbene a patrocinare per Carter c’è anche Daphne che, ovviamente, si è rapidamente invaghita in modo sincero dell’uomo.

Per Steffy, tuttavia, il legale si è lasciato traviare da Hope, la quale, agli occhi di tutti, è vista come la vera responsabile della frode. In realtà l’idea era partita proprio da Carter; semmai Hope aveva insistito quando, all’ultimo, l’uomo aveva mostrato dei tentennamenti.

In ogni caso, proprio perché consapevole di avere il dito di tutti contro, Hope ha reagito in modo furioso alla notizia di quanto fatto da Carter: non solo ha agito senza parlarne prima con lei, ma non ha neanche ottenuto per iscritto delle rassicurazioni che blindassero la posizione della giovane Logan in azienda!

Hope si è dimostrata molto delusa dal comportamento di Carter, il cui gesto, assieme ad un bacio che lui ha accettato da Daphne, ha minato la fiducia che lei nutriva. La loro relazione riuscirà a sopravvivere a questa prova, oppure Carter inizierà a pensare che, come tutti hanno sostenuto, Hope lo abbia solo usato finché obbediva ai suoi voleri?

E Hope, invece, avrà ragione nel temere una ritorsione da parte di Steffy e dei Forrester, ora che Carter ha perso il controllo sulla loro casa di moda?