Champagne – Peppino di Capri, cast e trama del film tv di Rai 1

La storia musicale e personale di Peppino di Capri si appresta a rivivere sul piccolo schermo con il film tv Champagne – Peppino di Capri, in onda lunedì 24 marzo su Rai 1. La pellicola, prodotta da Rai Fiction e O’ Groove per la regia di Cinzia TH Torrini, ripercorre la straordinaria carriera dell’artista, accompagnando lo spettatore in un viaggio che attraversa decenni fondamentali della storia italiana.

Giuseppe Faiella, vero nome del celebre cantante, ha incantato intere generazioni con la sua voce e le sue melodie. La sua carriera inizia nel 1943, quando ad appena quattro anni si esibisce istintivamente per i soldati americani di stanza a Capri, dimostrando un talento precoce grazie al dono dell’orecchio assoluto. Da quel momento, la musica diventa la sua strada.

Negli anni ’50, Peppino lascia Capri e insegue il sogno musicale vincendo il concorso Rai Primo Applauso. Il successo non tarda ad arrivare e, con il nome d’arte Peppino di Capri, diventa uno dei protagonisti della scena musicale italiana. Il suo stile innovativo, capace di mescolare sonorità italiane con influenze americane, lo proietta in cima alle classifiche.

Il decennio successivo porta con sé non solo il consolidamento della sua carriera, ma anche un grande amore: Roberta, una giovane indossatrice, che ispira l’omonima canzone. La loro relazione, caratterizzata da momenti di intensa passione e crisi, si intreccia con i cambiamenti sociali e culturali che attraversano l’Italia negli anni ’60. La scena musicale si evolve e la spensieratezza del twist cede il passo a un clima più impegnato e riflessivo.

La carriera di Peppino attraversa un periodo difficile, quando i gusti del pubblico e le richieste del mercato discografico sembrano allontanarlo dal successo. Tuttavia, grazie al sostegno del fedele amico e batterista Bebè e al nuovo amore per Giuliana, una biologa estranea al mondo dello spettacolo, Peppino ritrova la sua ispirazione. Con una rinnovata maturità artistica, il nostro protagonista fonda la propria casa discografica e, grazie alla collaborazione con Franco Califano, incide Un grande amore e niente più. Il brano segna il suo trionfale ritorno, portandolo alla vittoria del Festival di Sanremo nel 1973.

Il ruolo principale è affidato a due attori: Alessandro Gervasi, che interpreta il giovane Peppino Di Capri, e Francesco Del Gaudio, che dà vita al cantante da adolescente e adulto. Nel cast figurano anche Arianna Di Claudio nel ruolo di Roberta, primo amore di Peppino, Gaja Masciale che interpreta Giuliana, la compagna di Peppino negli anni successivi, Antonia Truppo nel ruolo della madre del protagonista e Gianluca Di Gennaro, che veste i panni di Bebè, l’amico di Peppino.

Champagne – Peppino di Capri non è solo il racconto della carriera di un artista iconico, ma un vero e proprio viaggio nella storia sociale e culturale del nostro Paese. Un omaggio a un uomo che ha saputo reinventarsi, affrontando sfide personali e professionali, sempre con la forza della sua musica.