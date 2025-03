I Cesaroni – Il ritorno: primo ciak il 17 marzo

(Da comunicato stampa Mediaset) Il primo ciak di I Cesaroni – Il ritorno è previsto per lunedì 17 marzo. La celebre serie di Canale 5, prodotta da Publispei in collaborazione con RTI e sotto la guida di Verdiana Bixio, sta per tornare con una nuova e attesissima stagione.

Dopo essere andata in onda dal 2006 al 2014, la fiction ambientata nel cuore della Garbatella farà il suo grande ritorno con Claudio Amendola, che non solo vestirà nuovamente i panni del protagonista, ma curerà anche la regia della serie.

Nella settima stagione, la storica bottiglieria dei Cesaroni riaprirà le sue porte, pronta ad accogliere vecchi e nuovi amici e a essere teatro di nuove, imprevedibili avventure.

Alla sceneggiatura del progetto lavorano Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera. I Cesaroni – Il ritorno sarà presto trasmesso su Canale 5.