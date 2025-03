Il paradiso delle signore 9, trama 20 marzo: Marcello dice a Matteo di aver baciato Rosa

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 20 marzo 2025

Dopo il bacio, l’imbarazzo tra Rosa e Marcello è palpabile: lui non riesce a smettere di pensarci e vorrebbe parlarne, ma Rosa si mostra sfuggente. Nel frattempo, Italo chiede il permesso di allontanarsi dalla Villa per qualche giorno, ma Umberto, sospettando che il maggiordomo sia in contatto con Adelaide, lo obbliga a confessare.

Il successo della Furlan è evidente a tutti, e Botteri, traumatizzato dal colpo subito, sfoga la sua frustrazione su Delia e Concetta. Marcello invita Rosa a cena, ma Tancredi le propone una nuova opportunità di lavoro. Infine, Marcello confida a Matteo di aver baciato Rosa….