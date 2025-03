Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 12 marzo: Matteo riceve una proposta di lavoro

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 12 marzo 2025

Marta riceve la visita di un uomo misterioso, mentre Enrico cerca di capire se lei gli stia mentendo. Alla Galleria Milano Moda fervono i preparativi per il lancio della nuova collezione, che avrà una modella d'eccezione. Nel frattempo, la Furlan mette in guardia Delia su Botteri, insinuando che non sia un uomo affidabile. Matteo riceve un'interessante proposta da un dirigente di una casa di produzione cinematografica specializzata in musicarelli e decide di coinvolgere Odile nel progetto. Intanto, Marcello invita Rosa a cena, ma la ragazza ha già altri piani per la serata…