Il paradiso delle signore 9, trama 19 marzo: Umberto sospetta di Italo, ecco cosa farà

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 19 marzo 2025

Al Paradiso si cerca disperatamente una soluzione alla crisi causata dalla Galleria Milano Moda. La direzione non si arrende e Marta incoraggia Botteri a reagire, spingendolo a rivedere e modificare il suo iconico abito.

È tutto pronto per la Festa del Papà, organizzata a sorpresa in caffetteria per Salvo e Ciro.

Umberto assume un investigatore per rintracciare Adelaide e inizia a nutrire sospetti su Italo.

L’intesa tra Odile e Matteo continua a crescere, e i due ricevono ottime notizie riguardo alla canzone che hanno scritto insieme.

Infine, Rosa comunica a Marcello la sua decisione di lasciare il Paradiso, scatenando tra loro un’accesa discussione che avrà un epilogo del tutto inaspettato… Seguici su Instagram.