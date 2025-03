Il paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 17 al 21 marzo 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 17 a venerdì 21 marzo 2025

Nella vetrina della GMM è esposto il capo della nuova collezione. Tutto lo staff del Paradiso resta allibito nel vedere che l’abito è identico a quello ideato da Gianlorenzo Botteri. Lo stilista, sempre più sotto pressione, inveisce contro la Furlan. Anche le veneri scoprono la verità e sono preoccupate. Marta chiede spiegazioni a Odile e Rosa affronta Tancredi, che nega un suo coinvolgimento nella vicenda. Intanto Botteri, rimasto solo in atelier, cede alla frustrazione e strappa il suo abito dal manichino gettandolo a terra, mentre Delia, senza farsi notare, osserva l’uomo che sta soffrendo, tormentata.

Dopo il fallimento causato dalla GMM, al Paradiso si discute se presentare comunque la nuova collezione e, intanto, questa vicenda riavvicina Delia e Gianlorenzo. Elvira inizia ad accusare qualche disturbo dovuto alla gravidanza, ma non è intenzionata a lasciare il lavoro. Marcello promette a Tancredi che indagherà sull’ipotetico plagio dell’abito. In una conversazione con Rosa, Matteo si apre e svela qualcosa sui suoi sentimenti. Umberto chiede a Italo le chiavi degli appartamenti milanesi della contessa, ma non immagina le mosse del maggiordomo.

Al Paradiso si cerca una soluzione alla crisi causata dalla GMM. La direzione non si arrende e Marta sprona Botteri a reagire e a modificare il suo abito iconico. Intanto, è tutto pronto per la Festa del Papà che si terrà in caffetteria, a sorpresa, per Salvo e Ciro. Umberto incarica un investigatore per ritrovare Adelaide e inizia a sospettare di Italo. Cresce l’intesa tra Odile e Matteo che ricevono buone notizie in merito alla canzone scritta insieme. Rosa comunica a Marcello l’intenzione di lasciare il Paradiso e tra i due si scatena un’accesa discussione con un epilogo imprevisto.

Dopo il bacio, è forte l’imbarazzo tra Rosa e Marcello: lui non riesce a non pensarci e vorrebbe parlarne, ma Rosa è sfuggente. Italo chiede il permesso di lasciare la Villa per qualche giorno e Umberto, il quale sospetta che il maggiordomo sia in contatto con Adelaide, lo costringe a confessare. Il successo della Furlan è sotto gli occhi di tutti e Botteri accusa il colpo sfogandosi su Delia e Concetta. Marcello invita Rosa a cenare insieme, ma Tancredi fa una nuova proposta di lavoro alla ragazza. Marcello dice a Matteo di aver baciato Rosa.

Botteri trova un modo galante e originale per chiedere scusa a Delia. La manifestazione degli studenti del Parini continua a fare scalpore e Roberto ne trae ispirazione per una nuova idea sulla prossima collezione. Nel frattempo, Tancredi insiste nel persuadere Rosa a lasciare il suo ruolo di venere definitivamente. A Villa Guarnieri arriva un messaggio audio di Adelaide e Umberto convoca immediatamente Marta, Odile e Marcello per rivelare tutta la verità sulla contessa.