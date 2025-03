Il paradiso delle signore 9: il ritorno di Adelaide! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, dopo il bacio tra Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) e Marcello (Pietro Masotti), nulla sarà più come prima: se lui non riuscirà a non pensarci e si sentirà in colpa nei confronti di Adelaide (Vanessa Gravina), lei confesserà presto ad Elvira (Clara Danese) il disagio che prova a vivere nella stessa casa con Barbieri.

In questo clima di tensione, Odile (Arianna Amadei) – aiutata da Matteo (Danilo D’Agostino) – penserà a un modo per rintracciare la Contessa senza però il consenso degli altri familiari: cosa ci sarà mai di male nel voler ritrovare sua madre, soprattutto dopo aver perso i suoi genitori adottivi? La ragazza continuerà comunque a non avere dei sospetti e a non dubitare dei movimenti di Umberto (Roberto Farnesi).

Marcello, al contrario della famiglia Sant’Erasmo, sposerà la posizione della figlia di Adelaide di pubblicare un appello per convincere la nobildonna a tornare a casa. Dunque verrà chiesto a Rosa – che accetterà – di scrivere un articolo che sembrerà più un “messaggio in codice” rivolto alla Contessa, e Barbieri la ringrazierà per il suo intervento nonostante il loro trascorso a dir poco imbarazzante.

Una volta uscito l’appello della giovane Sant’Erasmo sul giornale di Tancredi, saranno tutti ammirati dalla penna dell’autrice e in particolare Marcello. Quest’ultimo, a quel punto, si sarà come risvegliato da uno strano torpore e non farà altro che pensare alla sua Adelaide, addirittura sembrerà aver dimenticato il bacio con Rosa

Sarà poi sera quando Odile uscirà dalla Galleria Milano Moda e finalmente scorgerà in lontananza una figura femminile: immaginate già di chi parliamo? È tornata la Contessa!