Il paradiso delle signore, trama 26 marzo: Odile scorge nell’ombra Adelaide!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 26 marzo 2025

Sul giornale di Tancredi è stato pubblicato l’appello di Odile. Marcello non riesce a smettere di pensare ad Adelaide, tanto da sembrare aver dimenticato il bacio con Rosa, mentre Umberto ammira l’abilità con cui Odile e Rosa sono riuscite a rivolgersi alla Contessa senza nemmeno nominarla nell’articolo. Ora non resta che sperare in una risposta da parte di Adelaide.

Nel frattempo, Auretta Grimaldi fa visita al Paradiso e Irene, con un commento di troppo, lascia intendere che un capo sia stato copiato dalla GMM. Rita si sente sempre più in colpa ed evita di rispondere alle domande delle ragazze sul suo passato. Alla manifestazione studentesca, Mimmo assume un atteggiamento inaspettato, mettendo a rischio la fiducia dei suoi superiori e affrontando possibili conseguenze.

Più tardi, in serata, Odile esce dalla GMM e, a distanza, scorge una figura femminile nell’ombra… Seguici su Instagram.