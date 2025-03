Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 24 al 28 marzo 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 24 a venerdì 28 marzo 2025

La nuova collezione Paradiso, esposta in vetrina, non suscita l’entusiasmo sperato. Delia, però, ha un’idea che potrebbe incuriosire i clienti. Marta non riesce a perdonare Enrico per averle tenuto nascosta la malattia di Adelaide. Rosa confessa ad Elvira il disagio che prova a vivere nella stessa casa con Marcello. Nel frattempo, Odile, aiutata da Matteo, pensa a un modo per rintracciare la madre, ma non ottiene il consenso degli altri familiari.

Marcello, al contrario della famiglia Sant’Erasmo, sposa la posizione di Odile di pubblicare un appello per convincere la Contessa a tornare a casa. Elvira vorrebbe che suo figlio avesse una culla come quella che ha avuto lei da bambina, così Salvo decide di farle una sorpresa con la complicità di Alfredo. In atelier Concetta inizia a sentire la stanchezza e le veneri, compresa Rita, hanno un’idea per aiutarla. Intanto Mimmo riceve l’incarico di presenziare alla manifestazione degli studenti per la libertà di stampa. Nel frattempo, Rosa, su accorata richiesta di Odile, ha accettato di scrivere un articolo rivolto ad Adelaide e Marcello la ringrazia per il suo intervento.

È uscito, sul giornale di Tancredi, l’appello di Odile. Marcello non fa altro che pensare ad Adelaide e sembra aver dimenticato il bacio con Rosa, mentre Umberto è ammirato per come Odile e Rosa abbiano trovato la maniera di rivolgersi alla Contessa senza nemmeno nominarla nell’articolo. Ora, si spera soltanto che Adelaide si faccia viva. Auretta Grimaldi fa visita al Paradiso e Irene si lascia scappare un commento di troppo sul capo copiato dalla GMM. Intanto cresce il senso di colpa di Rita, evasiva quando le ragazze le chiedono del suo passato. Alla manifestazione studentesca Mimmo non ha il comportamento che i suoi superiori si aspettano e rischia delle conseguenze. Nel frattempo, è sera quando Odile esce dalla GMM e scorge in lontananza una figura femminile.

Adelaide è ritornata in villa e anche Marcello può finalmente riabbracciarla. Intanto Botteri, tornato da Londra, porta al Paradiso aria di novità e di rivincita, mentre Alfredo si sta organizzando per costruire la culla del figlio di Salvatore che vuole fare una sorpresa a Elvira. Le riflessioni di Mimmo sulla manifestazione studentesca colpiscono positivamente Agata, ma il ragazzo riceve una convocazione che non si aspettava. Nel frattempo, la Contessa si è sottoposta alla visita medica di Enrico e Marta racconta ai familiari la verità su di lui ma, una volta fatta la diagnosi, c’è un’importante decisione da prendere.

Mimmo scopre il motivo per cui è stato convocato dai suoi superiori. Il ritorno di Adelaide spinge Marcello e Rosa ad affrontare definitivamente le questioni in sospeso; questo porta la ragazza a fare una scelta decisiva. Al Paradiso le Veneri si scambiano impressioni sulla nuova collezione primaverile pensata da Botteri, mentre Tancredi, seppur riappacificatosi con la zia, non rinuncia al suo losco piano e, spalleggiato da Giulia, fa un’altra richiesta a Rita. Umberto non vuole che Adelaide si sottoponga all’intervento, di contro, la donna è combattuta sulla scelta da prendere e chiede maggiore chiarezza a Enrico. Seguici su Instagram.