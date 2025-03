Il paradiso delle signore: è morto Pietro Genuardi

Oggi ci tocca purtroppo scrivere un post che non avremmo mai voluto realizzare: è notizia di queste ore che il nostro caro Pietro Genuardi, interprete da molte stagioni del personaggio di Armando Ferraris a Il paradiso delle signore, non è più tra noi.

In questa stagione Pietro aveva lasciato anzitempo il set del Paradiso per curare la sua grave malattia, ma sfortunatamente non ce l’ha fatta.

Lo ricordiamo, oltre che per il ruolo di Armando, anche per la sua lunghissima partecipazione alla soap opera Centovetrine, che gli aveva dato la notorietà interpretando Ivan Bettini.

Noi di Tv Soap rivolgiamo alla famiglia di Pietro Genuardi le nostre più sentite condoglianze.