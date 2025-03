Il paradiso delle signore: Enrico vorrebbe lasciare Milano ma… | Anticipazioni

Nelle attuali puntate de Il paradiso delle signore, il ritorno di Adelaide (Vanessa Gravina) ha portato finalmente un po’ di gioia a Villa Guarnieri, dove Odile (Arianna Amadei) e Umberto (Roberto Farnesi) fanno di tutto per la Contessa.

La nobildonna, intanto, prenderà una decisione importante sull’operazione, ma il commendatore vorrà che Marta (Gloria Radulescu) e Odile la convincano a fare diversamente; la Contessa, dal canto suo, non avrà alcuna intenzione di ascoltarle e si preparerà alla partenza. Come preparare la figlia ritrovata ad una nuova separazione? Le farà un importante regalo, ciò mentre si assicurerà che Enrico (Thomas Santu) si prenda cura di Marta (Gloria Radulescu).

E proprio a proposito di Enrico, a Milano arriverà Lea, la cognata del medico, che gli dirà di aver ricevuto delle minacce. L’uomo dovrà guardare in faccia alla realtà e comportarsi da padre: condividerà con Marta le sue preoccupazioni, ma per proteggere la figlia e la cognata dovrà fare una scelta molto sofferta. Che questa scelta sia quella di… lasciare Milano?

Ebbene sì: per salvare la consanguinea e se stesso, l’unica soluzione sembrerebbe essere per Enrico proprio quella di andare via più lontano possibile da lì, ma sarà proprio quando starà per partire per l’America con Anita e Lea che un improvviso malore di Adelaide cambierà la situazione!

Le condizioni di salute della contessa, infatti, peggioreranno rapidamente e il nostro medico non potrà lasciare Milano: servirà un dottore che possa intervenire con urgenza…