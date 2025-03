Il paradiso delle signore: Marcello e Rosa, le conseguenze del bacio

A Il paradiso delle signore, il bacio tra Marcello (Pietro Masotti) e Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) sembrerà non aver lasciato traccia nelle vite dei due giovani talentuosi: mentre Barbieri risulterà sempre preso da Adelaide (Vanessa Gravina), la Venere apparirà divisa tra le richieste di Roberto (Filippo Scarafia) per il Paradiso Market e la nuova offerta di Tancredi (Flavio Parenti), in più Rosa sarà alla ricerca di un’altra casa: Irene (Francesca Del Fa) le proporrà una soluzione.

Un nuovo arrivo é previsto a casa ragazze? Ebbene sì, è arrivato il momento: la Camilli comunicherà a Marcello che si trasferirà dalle colleghe. Ma siamo proprio sicuri che questo famigerato bacio non abbia significato niente?

Sappiamo che Barbieri sentirà la mancanza di Rosa, anche se con il fratello (Danilo D’Agostino) cercherà di mostrarsi distaccato; invece, lei sarà contenta di essersi trasferita dalle sue colleghe: occhio non vede e cuore non duole!

Ma c'è di più: la scoperta che Rosa non vivrà più con Marcello spingerà il conte di Sant'Erasmo a confessare a Umberto (Roberto Farnesi) qualcosa di inaspettato! Quale nuovo segreto si cela dietro l'ennesimo colpo di scena creato da Tancredi?