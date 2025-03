Il paradiso delle signore: Marta subirà il disprezzo di Anita, ecco perché | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore Enrico (Thomas Santu) salverà presto la Contessa (Vanessa Gravina) da morte certa operandola in extremis e, dopo l’intervento d’urgenza, tornerà stremato dall’ospedale con Marta (Gloria Radulescu) ad aspettarlo a braccia aperte.

Per una donna pronta a farlo rifocillare, ce ne sarà un’altra più piccola – Anita – che invece insisterà nel voler partire per l’America. E, per convincere il cognato, Lea (Anna Godina), tenterà di far leva sui suoi sensi di colpa.

Nel frattempo la stessa zia di Anita chiederà alla Guarnieri di convincere il compagno ad andare in America, ma lui proverà a spiegare alla sua bambina il motivo per cui, al momento, non potrà partire con lei e la zia Lea.

Durante queste giornate complicate, crescerà la preoccupazione di Marta per le sorti di Enrico; lui la rassicurerà, anche se inizierà a sospettare che Lea stia giocando sporco con Anita. Che possa essere un modo per attirare anche lui a sé?

I dubbi del medico su sua cognata diventeranno presto certezze e determineranno il suo futuro e quello della bambina: la zia Lea non farà più parte della loro quotidianità.

Ma a quel punto subentrerà la delusione di Anita, che incolperà Marta della partenza della zia: riuscirà la Guarnieri a riconquistare il cuore della piccola?