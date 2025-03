Il paradiso delle signore: Odile e Matteo sempre più vicini (anche se Guido…) | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, ora che il pezzo per il film è stato inviato a Roma, il produttore cinematografico Guido Castelli sembra aver apprezzato il lavoro di Matteo (Danilo D’Agostino) e Odile (Arianna Amadei), tanto da sceglierlo come colonna sonora ufficiale.

I due giovani, sempre più affiatati e complici, incontreranno il produttore cinematografico, che rimarrà particolarmente colpito dalla ragazza. E anche Adelaide (Vanessa Gravina), durante una cena in villa, finirà per notare qualcosa di particolare nel rapporto tra la figlia e Guido Castelli…

Compresa l’intenzione e avendo le idee piuttosto chiare in fatto di uomini e legami affettivi, Odile in vista della firma del contratto preferirà chiarirsi con Guido, il quale però – non contento – indagherà sul rapporto della giovane con Matteo.

Nel frattempo, Marcello (Pietro Masotti) inciterà Matteo a manifestare i propri sentimenti a Odile: basterà per farla arrivare finalmente tra le braccia del bel contabile del Paradiso? Lo scopriremo presto!