Il paradiso delle signore: Rosa molto scossa, Tancredi le fa una sorpresa | Anticipazioni

Dopo l’intervento d’urgenza che la Contessa (Vanessa Gravina) dovrà affrontare, tutto sembrerà finalmente andare per il verso giusto: nelle prossime settimane a Il paradiso delle signore vedremo dunque Adelaide (Vanessa Gravina) in ripresa; l’incontro tanto atteso tra lei e Marcello (Pietro Masotti) finalmente arriverà e i due potranno finalmente riabbracciarsi, mentre Umberto (Roberto Farnesi) – che da poco avrà saputo di essere il padre di Odile (Arianna Amadei) – sarà costretto almeno per ora a farsi da parte.

Ma ci sarà anche qualcun altro costretto a farsi da parte: Tancredi (Flavio Parenti) non potrà fare a meno di notare il malumore di Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), molto scossa dalla situazione che si è venuta a creare. A quel punto, il Conte deciderà di farle una sorpresa… ma siamo sicuri che questa sorpresa la Venere giornalista l’avrebbe voluta proprio da lui?

Nel frattempo, sempre Tancredi indagherà sulla natura del rapporto tra Marcello e Rosa, mentre – proprio nello stesso momento – la ragazza farà ad Elvira (Clara Danese) una difficile confessione. Sarà forse arrivato il momento di scoprire le carte in tavola? Seguici su Instagram.