La promessa, anticipazioni 27 e 28 marzo: una strana sorpresa per Margarita…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 27 e venerdì 28 marzo 2025

María Antonia cerca di mascherare il suo interesse per Alonso, ma è evidente che il miglioramento del rapporto tra Cruz e il marchese la infastidisca. Manuel invita Catalina alla cena di bentornato e lei accetta a una condizione: che anche Adriano sia presente. Quest’ultimo, intanto, le confessa apertamente i suoi forti sentimenti. Martina si sforza di mantenere un rapporto pacifico con Juana, cercando di evitare nuove aggressioni e assecondando la sua follia.

Santos rassicura Ricardo sul fatto che gli inviti per la merenda di Margarita siano stati spediti e, sebbene la sua storia con Vera sia ormai chiusa, tra loro tutto sembra tranquillo. Tuttavia, confida a Petra che la sua vendetta è già in atto. Virtudes viene perdonata da Padre Fermín per il furto del calice, ma perde il suo impiego come perpetua.

Rómulo informa il marchese che la tomba di Pia è stata profanata. Lei, però, è ancora nascosta nella grotta, dove trova conforto grazie alla presenza di Jana e Maria. Margarita accoglie le sue ospiti e scopre con sorpresa che anche la duchessa di Carril è tra loro!… Seguici su Instagram.