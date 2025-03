La Promessa: Alvaro Quintana è Antoñito… ancora una volta! | Anticipazioni spagnole

Un attore ben noto al pubblico italiano sta tenendo banco nelle puntate spagnole de La Promessa. Alvaro Quintana è entrato infatti a far parte del cast della soap nel ruolo del misterioso Antoñito, nome del personaggio che condivide con quello che ha interpretato anche nella soap Una Vita (dove è stato Antonio “Antoñito” Palacios per tantissimo tempo).

La Promessa, spoiler spagnoli: chi è Antonio

Facciamo dunque il punto della situazione per capire meglio chi è Antonio. L’uomo è uno dei “residenti” del rifugio per persone in difficoltà messo su da padre Samuel (Daniel Schröder), personaggio ancora inedito in Italia. Rimasto senza lavoro e abbandonato dalla moglie, Antoñito sta vivendo un forte momento di difficoltà e ha raccontato al sacerdote parte della sua storia personale.

Di fronte alla benevolenza di Samuel e al modo gentile e cortese con il quale lo tratta, Antonio ha confessato all’uomo di essere stato abbandonato dalla madre fin da quando era bambino e che non sa affatto come continuerà la sua vita, dato che il suo matrimonio è andato in pezzi.

La Promessa, news spagnoli: la vera identità di Antoñito

Tali parole hanno dato modo ai telespettatori iberici di cominciare a collegare i tasselli del puzzle per capire chi sia veramente il “rifugiato”. La sua descrizione corrispondeva infatti perfettamente a quella di Antonio, il figlio maggiore della cuoca Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) e dunque fratello di Virtudes (Laura Lafuente). L’uomo, fino ad ora, non era mai stato mostrato in volto, ma tutti questi elementi della sua vita sono stati raccontati attraverso i dialoghi della madre e della sorella.

Tra le altre cose, ad un certo punto della narrazione, si è affacciata sulla scena anche Norberta, la moglie di Antonio, per rimproverare aspramente Virtudes per la sua riappacificazione con Simona. Che cosa avrà fatto naufragare dunque il matrimonio apparentemente stabile tra Norberta e Antonio?

Non resta che attendere i prossimi sviluppi spagnoli per capire meglio ciò che succederà. In Italia, vedremo il personaggio di Antonio soltanto alla fine del 2025, data la differenza tra la messa in onda su Rete 4 rispetto a quella spagnola.