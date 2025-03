La promessa, anticipazioni 12 e 13 marzo: Martina viene portata in manicomio

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 12 e giovedì 13 marzo 2025

Il conte de Ayala propone di far internare Martina in un ospedale psichiatrico, offrendole così la possibilità di evitare la denuncia e il carcere. L’idea che Martina finisca in manicomio sconvolge tutti, ma Ayala resta fermo nella sua decisione. Nel frattempo, Catalina cerca di scoprire la verità sul veleno interrogando Petra, la quale insinua che il conte volesse liberarsi di Martina per poter sposare sua madre e mettere le mani sulla quota della Promessa appartenente a Margarita. Martina verrà condotta in manicomio di notte, in gran segreto, dalla madre e da Ayala.

Intanto, Simona è determinata a partire per cercare Virtudes, che non è ancora tornata dal suo viaggio per riprendersi il figlio. Tuttavia, prima che possa mettersi in cammino, la ragazza rientra a casa distrutta e disperata. Nel frattempo, tra Lope e Vera sembra rinascere l'intesa, suscitando la gelosia di Santos, che tenta nuovamente di abusare della giovane. Infine, Lorenzo suggerisce a Maria Antonia di allontanare Cruz per un po', in modo che lei possa parlare con Alonso e cercare di risolvere le loro divergenze…