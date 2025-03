La Promessa anticipazioni: la madre di Vera non si arrende e…

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i telespettatori conosceranno sempre di più il personaggio della duchessa Maria de Carril y de la Vera (Rocio Munoz), la madre di Vera Gonzalez (Angela Echaniz). La donna sarà infatti disposta a tutto pur di riportare la figlia a casa. Non a caso studierà un abile stratagemma per stare a stretto contatto con lei…

La Promessa, news: Maria vuole che Vera torni a casa

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, Maria scoprirà che la figlia si trova a La Promessa a causa di Santos Pellicer (Manu Imizcoz). Arrabbiato per essere stato “lasciato” da Vera, nonostante le minacce, il valletto spedirà un invito alla duchessa de Carril y de la Vera per una merenda organizzata da Margarita (Cristina Fernandez).

Appena si troverà di fronte sua figlia, Maria resterà attonita ma sceglierà di non sbugiardarla di fronte a tutti. Non a caso, nel momento in cui Vera rifiuterà categoricamente di tornare a casa poiché non vorrà più avere a che fare con il dispotico padre, la duchessa studierà una contromossa per avvicinarsi a lei e tentare di convincerla a rivedere la sua posizione.

La Promessa, trame: il piano della duchessa de Carril y de la Vera

Approfittando di un momento di confusione generale, Maria cercherà di introdursi a La Promessa attraverso la zona di servizio. Ovviamente vorrà parlare con Vera o, per meglio dire, Mercedes, il nome reale della “domestica”. Tuttavia, verrà colta in flagrante da Romulo Baeza (Joaquin Climent), che le ricorderà che una nobildonna come lei deve passare dall’atrio principale.

Colta alla sprovvista, la Duchessa dirà dunque di essere passata da lì soltanto perché ha bisogno della ricetta di un dolce, che soltanto i domestici possono darle. Seppur stranito, Romulo chiuderà dunque un occhio, però non potrà fare a meno di insospettirsi quando la donna chiederà espressamente di parlare con Vera. Anche in questo caso, l’incontro tra madre e figlia si rivolverà con un nulla di fatto: la Gonzalez rifiuterà per l’ennesima volta di ritornare alla sua vecchia vita. E la Duchessa dovrà così ricorrere a un piano b.

La Promessa, spoiler: la madre di Vera non si arrende e…

Per evitare altre discussioni, Maria parlerà infatti con Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e le chiederà il permesso di recarsi costantemente nelle cucine. Per ottenere un sì come risposta, la Duchessa farà presente alla marchesa che intende scrivere un libro di ricette, lo stesso che potrebbe dare nuovamente lustro a La Promessa, che non gode più di buona fama da quando Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xavi Lock) sono partiti volontari per la guerra in Europa.

A quel punto, ottenuto il consenso di Cruz, per la Duchessa sarà facilissimo parlare con Vera, che avrà come punto d'appoggio Lope Ruiz (Enrique Fortun), a conoscenza della sua vera identità. Tuttavia, la presenza di Maria farà porre più di una domanda a Petra Arcos (Marga Martinez), già abbastanza dubbiosa sul conto della Gonzalez…