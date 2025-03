La Promessa: arriva Julia, ma c’è di mezzo un mistero… | Anticipazioni

Una strana ospite sta per mettere piede a La Promessa. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, i telespettatori avranno modo di fare la conoscenza di Julia (Victoria Lago), una ragazza che porterà fin da subito un po’ di mistero…

La Promessa, spoiler: Julia si presenta nella tenuta

Tutto partirà quando, dopo aver messo a freno la vendetta del conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) nei suoi riguardi, Martina de Lujan (Amparo Pinero) sarà libera di tornare a vivere a La Promessa. Dato che le prometterà che non intende più intromettersi nella sua relazione con Ayala, Martina avrà modo di riappacificarsi anche con Margarita (Cristina Fernandez) e per tale ragione ci resterà malissimo quando si renderà conto di aver perso nel corso di una merenda un orecchino al quale la madre teneva tantissimo.

Da un lato Margarita dirà alla figlia che non importa, perché ha tantissimi oggetti che le ha regalato il defunto marito Fernando (Javier Collado). Dall’altro la giovane Lujan potrà tirare un sospiro di sollievo quando si presenterà all’improvviso alla tenuta la sconosciuta Julia per riconsegnarle l’orecchino. A quel punto, per ringraziarla, Martina inviterà Julia a fare merenda con lei: una cortesia che nel giro di poco tempo si trasformerà in una vera e propria ospitata nella residenza…

Possiamo infatti anticiparvi che Julia perderà i sensi quando si ritroverà di fronte a Curro (Xavi Lock) dopo avergli chiesto con successo se il suo diminutivo derivi da Francisco. Viste le apparenti condizioni cagionevoli di salute dell’ospite, che sosterrà di soffrire di tanto in tanto di qualche svenimento, Martina le dirà che può trattenersi lì per la notte. E proprio in quell’istante, la new entry farà in gran segreto un sorriso beffardo e soddisfatto.

Non a caso, il mattino successivo Julia ringrazierà Martina per l’ennesimo atto di bontà, ma le farà presente che deve andarsene quanto prima perché è in procinto di partire con i suoi familiari ed il cognato, con il quale non va molto d’accordo. Visto che la ragazza darà l’impressione di non essere affatto entusiasta del viaggio, Martina “peccherà” di ingenuità e proporrà a Julia di trattenersi per un po’ di tempo a La Promessa: una proposta che la new entry accoglierà di buon grado, non senza fingere di non volersi approfittare della disponibilità della Lujan…

Partendo da queste premesse, sarà dunque chiaro che Julia stia nascondendo qualcosa. Dopo aver chiesto a Martina se è la sua fidanzata (ottenendo un no come risposta), Julia farà in modo di trattenersi più volte a parlare con Curro. E non farà altro che incentrare i suoi discorsi sulla guerra dalla quale è appena tornato, vivo e vegeto, insieme al cugino Manuel (Arturo Sancho).

Stranezze su stranezze che aumenteranno quando, una volta che resterà da sola, Julia estrarrà dalla sua tasca un bigliettino con su scritti due nomi: Manuel de Lujan e Francisco de la Mata. Segno del fatto che Julia è arrivata a La Promessa non per restituire l’orecchino a Martina, ma per entrare in contatto con Manuel e Curro.

Per quale ragione? Per il momento possiamo solo anticiparvi che, in realtà, l'ultima arrivata non si chiama Julia. A che cosa saranno dunque dovute tutte le sue menzogne, a partire da quella legata al suo nome?