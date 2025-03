Mare Fuori 5: su Raiplay i primi sei episodi in esclusiva da oggi. Quando su Rai 2?

L’attesa è finita per i fan di Mare Fuori. La serie italiana che ha conquistato pubblico e critica, diventando un vero fenomeno culturale, è disponibile dalla mezzanotte del 12 marzo 2025 con la quinta stagione che presenta importanti novità, nuovi personaggi e trame che promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso.

I primi sei episodi della quinta stagione sono disponibili su RaiPlay da oggi, mentre il debutto su Rai 2 è previsto per il 26 marzo. Lo stesso giorno, RaiPlay rilascerà anche gli episodi rimanenti, permettendo al pubblico di immergersi completamente nelle nuove vicende dell’IPM di Nisida.

La nuova stagione del fortunato prison drama vede l’uscita di Massimiliano Caiazzo, presente sin dalla prima stagione, ma introduce al contempo diversi nuovi personaggi pronti a scuotere le dinamiche del carcere minorile. Tra i volti principali confermati troviamo Carmine Recano, Vincenzo Ferrera, Lucrezia Guidone, Antonio De Matteo e Agostino Cucchiarello. Maria Esposito, nel ruolo di Rosa Ricci, resta protagonista indiscussa, combattuta tra il dovere verso il clan e le emozioni che la spingono a percorrere strade diverse.

I nuovi dodici episodi si concentrano fortemente sul personaggio di Maria Esposito, alle prese con la difficile responsabilità di guidare il clan di famiglia. Stretta tra la fedeltà agli affetti e le logiche criminali, Rosa dovrà compiere scelte cruciali che potrebbero cambiare il suo destino. Il cuore tormentato della protagonista sarà messo alla prova da colpi di scena che rimetteranno in discussione la sua idea di Bene e Male.

Nel frattempo, le storie di altri protagonisti si intrecciano in un racconto corale intenso e avvincente. Cardio e Alina portano speranza e amicizia in un contesto difficile, mentre Sonia, vittima di bullismo, riesce a risollevare il morale di Dobermann, devastato dalla perdita di Kubra. Pino ‘o Pazzo si distingue per la sua crescente saggezza e diventa un punto di riferimento all’interno dell’IPM.

Tra le new entry, spiccano Federico e Samuele, giovani del Nord che seminano tensioni e conflitti. Tommaso, invece, introdurrà una riflessione profonda sulla “banalità del male”, evidenziando come le scelte sbagliate possano condurre a conseguenze tragiche.

La regia della quinta stagione è affidata a Ludovico Di Martino, che ha raccolto il testimone da Ivan Silvestrini. Di Martino ha dichiarato di aver voluto dare alla serie un linguaggio visivo più diretto e contemporaneo, alternando scene d’azione a momenti più riflessivi, in cui i protagonisti si confrontano con le proprie fragilità e paure.

Nonostante l'esclusiva RaiPlay per la quinta stagione, le prime quattro annate di Mare Fuori entreranno a far parte del catalogo globale di Netflix dal 20 aprile 2025, ampliando così ulteriormente la platea di fan della serie. Con un intreccio di emozioni, dramma e forti dilemmi morali, Mare Fuori 5 si preannuncia come una delle stagioni più coinvolgenti di sempre, pronta a catturare il pubblico con le sue storie intense e i personaggi sempre più complessi.