Tempesta d’amore: Alexandra e Nicole, riesplode la guerra! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Uno dei rapporti più complessi ed interessanti di questa stagione di Tempesta d’amore sta per tornare sotto i riflettori. Nelle prossime puntate italiane della soap Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Nicole Alves (Dionne Wudu) torneranno infatti a dare spettacolo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra e Nicole, amiche-nemiche

Entrate in scena come due donne profondamente legate, tanto da essere quasi parte della stessa famiglia, Nicole e Alexandra hanno finito per allontanarsi tanto da diventare acerrime nemiche. Già ferita dalla decisione della sua ex governante di “abbandonarla” per mettersi in proprio, la Schwarzbach si è poi resa conto che la Alves ha un rapporto molto intenso coi suoi figli…

Rosa dalla gelosia, l’imprenditrice ha così iniziato una vera e propria guerra contro la sua ex collaboratrice, arrivando a commettere dei crimini gravissimi che hanno compromesso il rapporto tra le due donne. Una situazione destinata a peggiorare ulteriormente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra e Nicole in guerra

Come sappiamo, Nicole ha mantenuto il segreto sui crimini di Alexandra per non compromettere i rapporti tra quest’ultima ed i figli. Ciò porterà però Eleni (Dorothée Neff) a pensare di poter mediare tra le due donne…

La ragazza chiederà dunque a Nicole di farle da testimone di nozze, sperando di segnare così un primo passo di rappacificamento tra le loro famiglie. Purtroppo, però, la ragazza sortirà l’effetto opposto!

La decisione della figlia riaccenderà infatti le ostilità tra Alexandra e la Alves, portando queste ultime nuovamente sul piede di guerra. Un evento imprevisto, però, è destinato a cambiare tutto…