Tempesta d’amore, anticipazioni dal 24 al 28 marzo 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 24 a venerdì 28 marzo 2025

Eleni viene sopraffatta dalla nostalgia della sorellina Vroni. Proprio quella notte, quest‘ultima le compare in sogno…

Michael e Nicole riescono finalmente a passare una notte insieme in intimità. Poco dopo la Alves riceve una notizia inaspettata: sua figlia sta per farle visita!

Alexandra accusa Greta di non essere la compagna giusta per Noah e tra le due donne esplode un’accesa discussione. Poco dopo la cuoca finisce per sfogarsi col fidanzato…

Markus cerca di far colpo su Katja portandola alla mostra di un pittore da lei molto amato.

Yvonne viene sopraffatta dai dolori dopo la chemioterapia ed Erik si prende amorevolmente cura di lei.

Nicole è al settimo cielo per la visita di sua figlia Ana! A sua insaputa, però, quest’ultima le sta nascondendo un terribile segreto…

Greta implora Noah di non intromettersi nella sua discussione con Alexandra, ma il ragazzo decide comunque di parlare con la madre.

Durante un’operazione di “salvataggio” di un gattino, Ana cade da un albero, ritrovandosi tra le braccia di Philipp….

Markus riesce ad avvicinarsi a Katja, ma quest’ultima è comunque determinata a lasciare il Fürstenhof il prima possibile.

Mentre Nicole si chiede cosa le stia nascondendo Ana, quest’ultima non può fare a meno di pensare in continuazione a Philipp…

Theo aiuta Lale a rendere i suoi video più divertenti. Avrà successo?

Eleni si trova in una difficile situazione a causa dei suoi “due padri”.

Julian si mette ubriaco al volante di uno shuttle del Fürstenhof, finendo per causare un incidente.

Il cuoco incaricato di sostituire Greta durante il workshop di quest’ultima a Parigi rinuncia all’incarico. A quel punto Alexandra pretende che la Bergmann torni immediatamente a Bichlheim per occuparsi del ricevimento nuziale di Eleni!

Grazie all’aiuto di Theo, il video di Lale è un grande successo! A quel punto la ragazza chiede al fidanzato di collaborare regolarmente…

Max e Imani tornano a sorpresa al Fürstenhof per partecipare alle nozze di Eleni e Leander!

Dopo l’incidente, la polizia scopre che Julian era al volante in stato di ebbrezza. A quel punto lo chauffeur rischia di perdere tutto…

Tutto è pronto per il matrimonio di Eleni e Leander! Una serie incredibile di imprevisti, però, rischia di far saltare le nozze… Seguici su Instagram.