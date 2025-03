Tempesta d’amore, anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile 2025

Nonostante mille imprevisti, Eleni e Leander riescono a diventare marito e moglie, circondati dall’affetto di amici e parenti!

Greta e Alexandra hanno un’accesa discussione che porta ad un drammatico incidente…

Katja cerca di resistere alla sua attrazione per Markus, in quanto sta per lasciare il Fürstenhof. Il cuore, però, la porta a cercare il suo amato in piena notte…

Alexandra viene ricoverata in ospedale con una grave ustione al collo. Mortificata, Greta si scusa per l’accaduto, ma Christoph non crede alla sua buona fede…

Ana confessa finalmente alla madre di aver usato il denaro destinato all’università per curare il suo cavallo malato. Nicole è sconvolta!

Imani e Max lasciano Bichlheim, dopo essersi congedati da Helene e Leander.

Eleni e Leander vengono a sapere dell’incidente di Alexandra e pensano di rimandare la loro partenza.

Katja è ormai pronta a lasciare il Fürstenhof. Poco prima della partenza, però, la donna si imbatte in Markus, con cui finisce per passare una notte di passione…

Ana vuole restituire a Nicole il denaro da lei utilizzato per il cavallo Apollo e si candida come cameriera ai piani al Fürstenhof.

Greta non riesce a credere che Christoph la accusi di aver ferito di proposito Alexandra. Fortunatamente, quest’ultima prende le difese della cuoca.

Leander ed Eleni ricevono un regalo di nozze molto particolare: un quadro di un noto pittore. Peccato solo che il dipinto risulti rubato!

Dopo la notte con Markus, Katja non è più certa di voler partire. Ignaro della ragione dei dubbi della Saalfeld, Werner prova a convincere quest’ultima a restare.

Nonostante gli sforzi di Ana, i rapporti tra quest’ultima e Nicole rimangono molto tesi. Michael prova a mediare tra madre e figlia.

Alexandra scopre che la sua ustione è molto più grave di quanto avesse immaginato e inizia a temere di rimanere sfigurata a vita…

Leander ed Eleni si ritrovano nei guai per colpa del dipinto rubato. Finiranno in prigione?

Katja decide di restare al Fürstenhof per amore di Markus e difende anche quest’ultimo dalle accuse di Werner.

Eleni e Leander si congedano da amici e parenti e lasciano il Fürstenhof per iniziare una nuova vita in Africa.

Di fronte alla disperazione di Alexandra, Christoph scarica la propria rabbia su Greta e licenzia quest’ultima in tronco. Quando il consiglio dei proprietari si riunisce per decidere del futuro della cuoca, Markus rivela finalmente di essere il vero acquirente delle azioni di Robert!

Dopo la partenza di Leander, Theo decide di subentrare come coinquilino di Lale… ma dimentica di chiedere il permesso a quest'ultima!