Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 14 marzo 2025

Nicole si scusa con Michael per il suo comportamento in birreria, ma lui è ancora scosso. Nel frattempo, Eleni chiede a Christoph di accompagnarla all’altare insieme a Markus, autore della proposta. Sebbene inizialmente titubante, Christoph accetta, ma nel frattempo trama contro Markus, cercando di coinvolgerlo in un affare in Indonesia per allontanarlo.

Leander informa Eleni che il posto vacante nell'ospedale in Tanzania è stato assegnato, ma promette di richiamare il giorno successivo. Eleni confida che le piacerebbe vivere in Africa. Intanto, Theo ammette con Erik e Lale di aver aggiunto alcune gocce del suo farmaco nella tisana della donna per aiutarla a calmarsi. Erik, furioso, lo esorta a confessare tutto a Nicole…