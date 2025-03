Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 20 marzo 2025

Nicole deve tornare al Liebling, lasciando Michael da solo a proseguire la ricerca degli alpaca. Quest’ultimo chiede aiuto a Theo, il quale gli rivela di aver somministrato a Nicole, a sua insaputa, un farmaco per l’ADHD. Nel frattempo, Eleni e Leander organizzano un matrimonio lampo prima di trasferirsi in Tanzania.

Werner trova un prete per celebrare le nozze, mentre Alexandra affronta e risolve alcune difficoltà logistiche per il grande giorno. Greta si divide tra un workshop a Parigi con lo chef Bouchard e la preparazione del menu per il matrimonio di Eleni.

Alexandra cerca di spingere Greta e Noah verso il matrimonio, ma la coppia ribadisce che si tratta di una decisione esclusivamente loro. Markus tenta di riconquistare la fiducia di Katja, ottenendo qualche spiraglio grazie all’intervento di Alfons. Infine, Markus e Noah rischiano di essere investiti da Philipp, un amico d’infanzia di Noah, che arriva al Fürstenhof in cerca di una sistemazione per la sua prozia… Seguici su Instagram.