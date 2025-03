Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 25 marzo 2025

Noah rimprovera sua madre per il modo in cui ha trattato Greta, nonostante la ragazza gli avesse chiesto di non farlo. In seguito, Alexandra si scusa con Greta. Intanto, Eleni e Leander annunciano a tutti che si sposeranno all’Angolo del Cigno.

Al Fürstenhof arriva Ana, che con grande gioia riabbraccia la sua cara amica Eleni e successivamente sua madre, Nicole. Poco dopo, Ana si ritrova bloccata su un albero e proprio in quel momento passa di lì Philipp, che la incoraggia a saltare. Ana si lancia e finisce tra le sue braccia, lasciando trasparire nei suoi occhi un sentimento inequivocabile per lui…