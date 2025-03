Tempesta d’amore: arriva ANA, figlia di Nicole e nuova protagonista! | Anticipazioni italiane

Tutto è pronto per una nuova, appassionante stagione di Tempesta d’amore! Dopo l’ingresso di Philipp Brandes (Robin Schick), nelle prossime puntate italiane della soap farà infatti il suo ingresso in scena colei che è destinata a diventare la protagonista femminile della ventesima annata della soap… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana Alves è la figlia di Nicole

Con l’attesissimo lieto fine di Leander (Marcel Zuschlag) e Eleni (Dorothée Neff) ormai alle porte, da qualche giorno ci stiamo preparando al debutto della prossima stagione di Tempesta d’amore. Stagione che, come sappiamo, avrà ben tre protagonisti! E non si tratterà di totali sconosciuti…

Al centro della scena vi sarà infatti Ana Alves, l’unica figlia di Nicole (Dionne Wudu), un personaggio ormai entrato da tempo nel cast fisso di Sturm der Liebe. E fin da subito sarà chiaro che i rapporti tra le due donne non sono dei migliori!

Determinata a garantire alla sua unica figlia un futuro migliore, Nicole ha infatti sempre lavorato moltissimo. Un sacrificio che da una parte le ha permesso di pagare gli studi alla ragazza, ma dall’altra le ha impedito di trascorrere tempo insieme a quest’ultima.

Sarà dunque con l’intento di ricucire il suo legame con la madre che Ana arriverà a Bichlheim… ma non sarà questa l’unica ragione! Scopriremo infatti che la ragazza nasconde un terribile segreto: il denaro datole dalla madre per studiare l’ha in realtà utilizzato per salvare la vita al suo amato cavallo Apollo! Una decisione che, come prevedibile, danneggerà ulteriormente i suoi rapporti con Nicole…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ana innamorata di Philipp

Ma passiamo alla vita sentimentale della nuova protagonista! Dal momento che Nicole ha a lungo lavorato come governante e persona di fiducia per gli Schwarzbach, anche Ana è cresciuta a stretto contatto con la famiglia di imprenditori. Un vissuto che la accomuna a Philipp! Come sappiamo, quest’ultimo – oltre ad essere il più caro amico di Noah (Christopher Jan Busse) – è infatti considerato quasi un figlio da Markus (Timo Ben Schöfer).

Ebbene, col passare del tempo scopriremo che Ana e Philipp hanno un profondo legame con radici nel passato: durante una vacanza insieme agli Schwarzbach, la ragazza rischiò infatti di morire affogata ed il giovane Brandes le salvò coraggiosamente la vita. Un incidente che portò la Alves ad innamorarsi perdutamente del suo salvatore… peccato solo che lui all’epoca avesse occhi solo per Eleni!

Non c’è dunque da stupirsi se – quando a Bichlheim si imbatterà nel suo vecchio amore di gioventù – Ana verrà sopraffatta dai suoi vecchi sentimenti. Purtroppo, però, non solo Philipp non li ricambierà, ma dimostrerà di avere un “lato oscuro” che lo ha corrotto sempre più col passare del tempo…

Tempesta d’amore, casting news: Soluna Kokol interpreta Ana Alves

Il personaggio di Ana Alves verrà interpretato da Soluna Kokol, attrice tedesca classe 1997. Di origini giamaicane ma cresciuta in Germania, la giovanissima interprete si è formata professionalmente a Monaco di Baviera ed ha partecipato a numerose produzioni televisive prima di approdare a Tempesta d’amore.

L’ingresso in scena di Soluna Kokol a Tempesta d’amore nei panni di Ana Alves avverrà nel corso della puntata 4143, a pochissimi giorni di distanza dal debutto del suo co-protagonista Robin Schick (interprete di Philipp). Per fare la conoscenza del secondo protagonista maschile dovremo invece attendere ancora qualche giorno…

Chiudiamo con le parole di Soluna Kokol sul suo personaggio: “Ana è una ragazza generosa, molto autoironica e dalla risposta pronta: un profilo interessante che mi piace molto interpretare! La storia di Ana sarà ovviamente legata a varie vicissitudini sentimentali, da cui è impossibile non farsi coinvolgere…”

Seguici su Instagram.