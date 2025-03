Tempesta d’amore: arriva PHILIPP, nuovo protagonista dall’animo “dark” | Anticipazioni italiane

Tutto è pronto per la prossima stagione di Tempesta d’amore ! Nelle puntate italiane della soap presto in onda sui nostri teleschermi, assisteremo infatti all’ingresso in scena del primo del trio di protagonisti della 20^ annata di Sturm der Liebe! Un personaggio molto controverso che sarà in grado di stupirci… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Philipp legato agli Schwarzbach

Con il lieto fine di Eleni (Dorothée Neff) e Leander (Marcel Zuschlag) ormai alle porte, tutto è pronto per una nuova stagione di Tempesta d’amore. Stagione che – come vi abbiamo ampiamente anticipato – avrà non due bensì tre protagonisti!

Il primo ad entrare in scena sarà uno dei due “contendenti” che combatterà per il cuore dell’eroina della prossima annata: Philipp Brandes! Nato in un contesto umile, il giovane uomo è cresciuto a stretto contatto con gli Schwarzbach, da cui è considerato parte della famiglia.

In particolare, Philipp si rivelerà essere legato a Markus (Timo Ben Schöfer), con cui ha un rapporto paragonabile a quello tra un padre ed un figlio. I due si riveleranno infatti essere accomunati non solo dall’istinto per gli affari, ma anche per il cinismo…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Philipp futuro protagonista

A differenza del suo predecessore, Philipp sarà infatti tutto tranne che un eroe romantico… anzi! Determinato a lasciarsi alle spalle un passato segnato da povertà e difficoltà, il giovane uomo giungerà infatti al Fürstenhof nella speranza di mettere le mani sull’eredità della sua ricchissima prozia Wilma von Zweigen (Birgit Koch).

Sarà così che Brandes si insedierà a Bichlheim, dove diventerà il braccio destro di Markus in innumerevoli intrighi. Una deriva “dark” che (almeno all’inizio) non sarà arrestata nemmeno dall’incontro di colei che è destinata a diventare il suo grande amore: Ana Alves (Soluna-Delta Kokol). I sentimenti, però, possono compiere miracoli…

Proprio grazie all’amore di Ana, Philipp è infatti destinato ad essere protagonista di un’incredibile evoluzione che lo porterà a diventare uno dei personaggi più complessi ed interessanti degli ultimi anni.

Tempesta d’amore, casting news: Robin Schick interpreta Philipp Brandes

Il personaggio di Philipp Brandes verrà interpretato da Robin Schick, giovane interprete tedesco originario di Berlino. Dopo numerose esperienze in campo televisivo, l’attore trentunenne debutterà a Tempesta d’amore nel corso della puntata 4140 con un ruolo di primo rilievo.

Chiudiamo con le parole dello stesso Robin Schick sul suo personaggio: “Philipp è un ragazzo complesso, capace di essere affascinare ma anche offendere e polarizzare le opinioni altrui con il suo modo di fare narcisista. […] È un personaggio con un forte conflitto interiore, con una definizione tutta sua di Bene e Male. Nasconde anche dei traumi infantili da risolvere… Insomma, delle ottime premesse per lo sviluppo del personaggio!”.

Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per l’arrivo del nuovo protagonista della soap! Seguici su Instagram.