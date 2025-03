Tempesta d’amore: Eleni torna da Leander e riesplode l’amore! | Anticipazioni italiane

Proprio quando la speranza sembrerà definitivamente svanita, l’amore trionferà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due protagonisti Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) riusciranno infatti finalmente a ritrovarsi. E questa volta sarà per sempre… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni scopre che Leander è partito Fino a qualche mese fa convinti di essere destinati a passare il resto della vita insieme, Eleni e Leander hanno finito per separarsi a causa dei perfidi intrighi di Alexandra (Daniela Kiefer). Ciononostante, il sentimento che li lega ha resistito, più forte che mai… Benché determinata a sposare Julian (Tim Borys), Eleni non riuscirà infatti a smettere di pensare al suo ex, tanto che – quando proverà l’abito da sposa – verrà sorpresa da un attacco di panico, finendo per distruggere il bellissimo vestito. Un incidente che cambierà tutto… Sempre più inquieta e angosciata, la ragazza inizierà infatti a chiedersi la vera ragione per il proprio malessere. E la risposta le arriverà grazie ad una rivelazione di Nicole (Dionne Wudu): Leander ha lasciato Bichlheim per trasferirsi in Africa! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni torna insieme a Leander