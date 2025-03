Tempesta d’amore: Katja e Markus si riavvicinano! Ma poi… | Anticipazioni italiane

In amore è meglio ascoltare il cuore o la ragione? È ciò che si chiederà Katja Saalfeld (Isabell Stern) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo il suo magico incontro con Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), la donna si troverà infatti a dover fare i conti con una realtà scomoda, che la metterà di fronte ad una scelta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Katja e Markus si innamorano

Arrivata a Bichlheim nella speranza di distrarsi dopo il suo doloroso divorzio, Katja mai avrebbe immaginato di incontrarvi un uomo in grado di farla perdere la testa… eppure è esattamente ciò che accadrà! Dopo dopo il suo arrivo all’hotel di famiglia, la Saalfeld si imbatterà infatti in Markus, con cui vivrà una divertente disavventura che porterà entrambi a innamorarsi.

Al settimo cielo, i due si daranno presto appuntamento per un nuovo incontro, che rafforzerà ulteriormente i reciproci sentimenti. Proprio allora, però, arriverà una doccia fredda per entrambi: scopriranno di appartenere alle famiglie Schwarzbach e Saalfeld, che – come sappiamo – sono in rapporti a dir poco difficili!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Katja e Markus si riavvicinano

Sconvolta dai racconti di Werner (Dirk Galuba) sui crimini commessi da Markus, Katja prenderà dunque le distanze da quest’ultimo, spezzandogli il cuore. Lui, però, non si arrenderà! Incoraggiato dalla figlia Eleni (Dorothée Neff), Schwarzbach deciderà infatti di lottare per la donna che ama.

Dopo aver chiesto alla Saalfeld di concedergli la possibilità di farsi conoscere da lei, l’uomo sorprenderà la sua amata portandola all’esposizione di uno dei pittori da lei preferiti. Un gesto che colpirà nel segno! Eh sì, perché non solo Katja si riavvicinerà a Markus, ma proverà anche a mediare tra quest’ultimo e Werner.

Starà dunque nascendo un nuovo amore? Purtroppo ci sarà un problema! Per quanto sempre più sopraffatta dai propri sentimenti per Schwarzbach, la Saalfeld sarà infatti determinata a non cedere a ciò che prova, in quanto la sua permanenza al Fürstenhof sta ormai per terminare. Ma la ragione prevarrà davvero sul cuore?