Tempesta d’amore: Max e Imani tornano al Fürstenhof (con una sorpresa) | Anticipazioni italiane

Una bellissima sorpresa è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate della soap in onda sui nostri teleschermi assisteremo infatti al ritorno di una bellissima coppia uscita di scena qualche mese fa: Max Richter (Stefan Hartmann) e Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali). E non mancheranno le novità… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Imani e Max iniziano una nuova vita

Se alcune storie d’amore hanno richiesto mesi (se non anni) per sbocciare, altre sono state decisamente più rapide. È questo il caso di Max e Imani: conosciutisi in circostanze difficilissime (lei aveva un fidanzato ed un’azienda in Tanzania, mentre lui un figlio in Austria), i due si sono innamorati e hanno saputo mettere i propri sentimenti davanti a tutto.

E così, nell’arco di pochissimo tempo, Richter e la Kariki non solo sono diventati una coppia, ma hanno anche iniziato una vita insieme che li ha portati a vivere tra l’Africa e l’Europa in modo da non trascurare né la famiglia della donna e né quella del fitness trainer. E tra un viaggio e l’altro non potrà mancare una visita al luogo che ha permesso il loro incontro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max e Imani tornano per le nozze di Leander e Eleni

Tra qualche giorno questa bellissima coppia farà infatti ritorno all’hotel a cinque stelle per un’occasione molto speciale: il matrimonio di Eleni (Dorothée Neff) e Leander (Marcel Zuschlag)! Un evento imperdibile per Max e Imani, che – come sappiamo – sono legatissimi ad entrambi i futuri sposini.

Ebbene, sarà in questa occasione che Richter e la Kariki faranno un importante annuncio: si sono fidanzati ufficialmente! Dopo mille peripezie sentimentali, anche questi due personaggi avranno dunque il loro happy end, anche se probabilmente ciò avverrà lontano dai nostri teleschermi…

Occhi dunque puntati sui prossimi episodi di Tempesta d’amore per questo breve ma intensissimo ritorno! Seguici su Instagram.