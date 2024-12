Tempesta d’amore: il gran finale di Max e Imani (che torneranno) | Anticipazioni italiane

L’amore vero supera qualunque barriera… anche geografica! Ne sono un esempio Max Richter (Stefan Hartmann) e Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore inizieranno la loro vita insieme, nonostante tutti gli ostacoli legati a due vite molto diverse… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Imani e Max scelgono un futuro insieme

Quando Max e Imani si sono conosciuti (e innamorati), un futuro per loro sembrava assolutamente impossibile: se la ragazza ha un’azienda in Tanzania (dove vive tra l’altro anche la sua famiglia), il fitness trainer è invece inevitabilmente legato all’Austria, dove vive il suo unico figlio Arthur insieme a Vanessa (Jeannine Gaspár) e Carolin (Katrin Anne Heß).

Non c’è dunque da stupirsi se Imani ha a lungo respinto i propri sentimenti per Max, convinta che una relazione con quest’ultimo non avesse nessuna chance di durare. Il loro amore, però, supererà tutto! Nei prossimi giorni i due innamorati decideranno infatti di lasciare insieme Bichlheim per iniziare la loro vita insieme…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max e Imani escono insieme

Determinati a rispettare gli impegni lavorativi ed i legami familiari di entrambi, Richter e la Kariki decideranno dunque di vivere “a metà” tra Austria e Tanzania, viaggiando spesso tra i due continenti in modo da non trascurare né la famiglia della donna né quella del fitness trainer. Un piano ambizioso che i due ragazzi affronteranno però con entusiasmo…

Sarà così che – nel corso della puntata 4089 – Max e Imani usciranno di scena, lasciando Bichlheim per iniziare la loro nuova avventura di vita. Se il personaggio della Kariki era entrato nella soap solo da poche settimane, quello di Richter era ormai parte del cast fisso della soap dalla 16^ stagione, collezionando oltre 500 puntate in scena!

Ma sarà davvero un addio definitivo? La risposta è "no"! Tra qualche mese questa bellissima coppia farà infatti ritorno all'hotel a cinque stelle per un'occasione molto speciale, regalandosi una bella sorpresa…