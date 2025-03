Tempesta d’amore: Philipp spezza il cuore di Ana! E lei… | Anticipazioni italiane

Inizierà con un’amara delusione la storia d’amore dei due protagonisti della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Poco dopo il suo magico incontro col suo grande amore di gioventù, Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) vedrà infatti i suoi sogni stroncati sul nascere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana innamorata di Philipp

Con il matrimonio di Leander (Marcel Zuschlag) e Eleni (Dorothée Neff) ormai alle porte, una nuova appassionante stagione di Tempesta d’amore sta ufficialmente per iniziare! E – come da tradizione – tutto comincerà con un “momento magico” tra i due protagonisti…

Nelle prossime puntate italiane della soap bavarese assisteremo dunque al fatidico incontro tra Ana Alves – unica figlia di Nicole (Dionne Wudu) e Philipp Brandes (Robin Schick), un giovanotto ambizioso con un’infanzia difficile alle spalle. E ben presto sarà chiaro che i due si conoscono da tempo!

Entrambi cresciuti a stretto contatto con gli Schwarzbach, Ana e Philipp si conoscono infatti fin da bambini e sono legati da un evento passato: anni fa Brandes salvò infatti la vita della giovane Alves con un’eroica azione, facendo così perdutamente innamorare la ragazza. Un sentimento che riaffiorerà in tutta la sua forza quando i due si reincontreranno al Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Philipp delude Ana

Come vi abbiamo anticipato, il “magico incontro” tra i due futuri protagonisti avverrà ancora una volta in circostanze pericolose: rimasta bloccata su un albero nel tentativo di salvare un gattino in difficoltà, Ana verrà salvata ancora una volta da Philipp, finendo per innamorarsi nuovamente di quest’ultimo. Ma per lui sarà lo stesso?

Inizialmente la risposta sembrerà essere “sì”! Chiaramente felice per aver ritrovato la sua amica d’infanzia, Brandes chiederà infatti a quest’ultima di accompagnarlo al matrimonio di Eleni e Leander, alimentando così le speranze della Alves di avere delle chance. Purtroppo, però, queste speranze non dureranno a lungo…

Quando Ana – ormai certa che i suoi sentimenti siano ricambiati – proverà a parlarne apertamente a Philipp, quest'ultimo le spezzerà infatti il cuore, sostenendo di non potersi nemmeno immaginare un rapporto con lei che vada oltre l'amicizia!