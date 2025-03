Tradimento, anticipazioni 11 marzo: Guzide invita Ozan a essere meno severo nei suoi giudizi

Tradimento, anticipazioni puntata di martedì 11 marzo 2025

Ozan mette Oylum sotto pressione, avvertendola che se sceglierà di restare con Tolga, lui uscirà definitivamente dalla sua vita. Guzide lo invita a non essere così severo nei suoi giudizi e a lasciare che sia Oylum a prendere la sua decisione. Nel frattempo, Umit stringe un accordo con Yesim per continuare a lavorare nel laboratorio, ricattandola con il video che prova il suo patto con Nihal. Tarik riesce a incastrare Hayrettin e promette a Nihal che la farà marcire in prigione…