Tradimento, anticipazioni 12 marzo: Behram e Oylum, un bacio “da dimenticare”?

Su suggerimento di Behram, Nazan invita Oylum al locale affinché i due possano passare la serata insieme. Tuttavia, dopo qualche bicchiere di troppo, Behram si lascia andare e confessa i suoi sentimenti a Oylum, culminando in un bacio tra loro. Sconvolta e presa dal panico, Oylum chiede a Behram di dimenticare quanto accaduto e si precipita in ospedale, dove trova Tolga al capezzale di suo padre Oltan, in bilico tra la vita e la morte…