Tradimento, anticipazioni 17 marzo: Sezai trattenuto in carcere in via preventiva

Tahir esige che Tarik faccia revocare a Elmas l’ingiunzione sul suo terreno; in alternativa, pretende cinque milioni di dollari entro un mese. Tarik, per ottenere la propria libertà, gli promette che esaudirà la sua richiesta. Tuttavia, Tahir è in combutta con Elmas, che si aspettava un risultato immediato. Delusa dal mancato successo, accetta comunque di attendere un mese.

Nel frattempo, Sezai, sottoposto a interrogatorio presso la centrale di polizia, continua a dichiararsi estraneo ai reati per cui è stato arrestato. Non avendo prove sufficienti per scagionarlo, le autorità decidono di trattenerlo in via preventiva.