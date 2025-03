Tradimento, anticipazioni 7 marzo: la scoperta di Behram

Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 7 marzo 2025

Parlando con Nazan, Behram scopre che Tolga ha raccontato a Oylum di aver interrotto ogni rapporto con suo padre. Tuttavia, Behram sa bene che non è vero, poiché Ercan gli ha mostrato delle foto in cui Tolga appare sulla barca insieme a Oltan. A quel punto, Behram inizia a chiedersi se non sarebbe meglio rivelare la verità a Oylum e discute della situazione con il suo amico Ercan, il quale lo incoraggia a inviarle le foto…