Tradimento, anticipazioni dal 23 al 29 marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 23 a sabato 29 marzo 2025

Ozan tenta di uccidere Tarik spingendolo giù da una scogliera, ma viene fermato in extremis da Guzide. Dopo che Ozan se ne va, Guzide finge di voler completare l’opera, ma in realtà salva Tarik, giurandogli però di ridurlo sul lastrico. Tarik, furioso dopo aver scoperto che i suoi figli hanno chiesto di cambiare cognome, decide di diseredarli, ufficializzando la sua decisione con un testamento e annunciandolo pubblicamente in una diretta streaming. Tuttavia, lascia uno spiraglio per un possibile dietrofront: accetterà di annullare la sua decisione solo se Guzide gli concederà il divorzio e licenzierà Elmas.

Resasi conto che è arrivato il momento di cambiare strategia, Guzide incarica Elmas di scoprire la provenienza del denaro di Tarik, con l’intento di incastrarlo nei suoi traffici illegali e farlo arrestare. Elmas accetta, ma le consiglia di cercare alleati potenti. Per questo, Guzide si reca da Oltan e gli propone di allearsi contro Tarik, mettendo fine alla loro rivalità.

Oylum affronta Selin e la insulta per il male che le ha fatto. Selin, tuttavia, si sente profondamente in colpa per il legame nascente tra lei e Tolga. Intanto, grazie al tracciamento del telefono di Tarik, Guzide, Oltan ed Elmas scoprono che l’uomo è coinvolto nel contrabbando di opere d’arte dalla Siria. Ma Tarik, informato da un suo collaboratore sugli incontri segreti tra Oltan, Elmas e Guzide, decide di sfruttare Umit e il suo amore per sua figlia per ottenere maggiori informazioni.

Poco dopo, Tarik invia l’indirizzo del magazzino in cui nasconde le opere d’arte. Guzide, Oltan ed Elmas leggono il messaggio e allertano Celal, che mobilita una squadra per incastrarlo. Ma Tarik ha un asso nella manica: invia a Umit un video di Deniz, minacciandolo di non rivederla mai più se non collabora. Umit, disperato, cede e avverte Tarik del blitz, dandogli il tempo di sgomberare il magazzino.

Zelis invita Ozan a cena per presentargli sua madre, ma lui rifiuta, spiegandole che deve restare vicino alla sua famiglia dopo gli ultimi avvenimenti. Oltan, intanto, si accorge che il video di Kaan, che prova che il ragazzo è vivo, è scomparso. Poco dopo, la chiavetta USB contenente il filmato viene inviata a Tolga, che decide di rivelare tutto a Guzide.

Guzide scopre che Umit le ha mentito sul suo lavoro: invece di andare a lavorare, produceva creme in una vecchia casa. Quando i due si recano lì, trovano il posto a soqquadro, credendo che sia stato derubato. In realtà, si tratta di una messinscena orchestrata da Yesim e Ilknur, che hanno venduto alcuni beni fingendo di essere state vittime di un furto.

Successivamente, Yesim e Ilknur apprendono che Tarik ha diseredato Ozan e Oylum, designando come unica erede Oyku. Sebbene inizialmente entusiasta, Yesim inizia a preoccuparsi. Intanto, Tolga mostra a Guzide il video di Kaan, dimostrandole che Ozan non è un assassino come tutti credevano, ma è stato vittima di un piano orchestrato dal padre. Ozan, furioso, vuole affrontare Oltan, ma Tolga lo ferma, suggerendogli di fingere di non sapere nulla per raccogliere prove contro di lui.

Oltan continua a cercare Ibo. Abdus scopre che l’ultimo posto in cui si è recato è l’ufficio di Tarik, così decidono di intrufolarsi lì per recuperare le chiavette USB. Intanto, Tarik viene ricoverato in terapia intensiva dopo un infarto. Oylum decide di andare a trovarlo, ma Yesim la caccia dalla stanza, scatenando un litigio tra le due, interrotto dall’intervento di Behram.

Tolga affronta suo padre, accusandolo di aver ricattato Ozan con il video di Kaan e Lara. Furioso per le sue azioni, prende definitivamente le distanze da lui. Yesim si introduce nell’ufficio di Tarik, approfittando delle telecamere oscurate per rubare denaro, cellulari e un portatile dalla cassaforte.

Tolga, deciso a riconquistare Oylum, si presenta a casa sua per chiederle perdono, ma lei lo ignora. Dopo l’incontro, Tolga lascia Selin, ammettendo di non provare nulla per lei.

Tarik si risveglia in ospedale e Yesim, fingendosi preoccupata, cerca di convincerlo che Guzide lo ha avvelenato, provocandogli l’infarto. Tarik è confuso e non sa a chi credere. Intanto, Volkan pone domande sospette a Sezai sul traffico di droga, insospettendolo. Sezai, intuendo che possa essere una spia, lo allontana.

Dopo lo scontro con Tolga riguardo a Ozan, Oltan decide di sfrattare suo figlio dagli uffici di sua proprietà, sancendo la rottura definitiva tra loro. In seguito, Tolga vende la sua azienda e restituisce al padre 10 milioni di dollari.

Oylum, sempre più infelice della sua relazione, promette a Guzide di lasciare Behram, che è diventato opprimente e geloso, al punto da farla seguire ovunque. Con l’aiuto di Zeynep, riesce a liberarsi del suo autista e si reca dal medico per interrompere la gravidanza. Ma quando arriva in ambulatorio, trova Behram ad attenderla.

Oltan continua a ricattare Ozan, obbligandolo a consegnare 200.000 dollari a un avvocato. Oylum chiede a Behram di mantenere segreta la gravidanza, e lui accetta. Quando Guzide li vede insieme, ribadisce a Behram di non approvare la loro relazione.

Tarik riceve indietro il flacone con la sostanza che gli ha provocato l’infarto, ma le impronte sono state cancellate. L’uomo si chiede chi abbia tentato di ucciderlo. In realtà, Ilknur aveva nascosto il flacone a casa di Guzide, ma Zeynep, dopo averla vista, lo ha recuperato e consegnato a Umit, che a sua volta lo ha riportato a Tarik.

Behram è sempre più convinto di voler sposare Oylum. Intanto, Tolga e Ozan tentano di entrare nei server dell’azienda di Oltan, ma il software è stato cambiato, rendendo impossibile l’accesso. Oltan, amareggiato per la rottura con il figlio, sfoga la sua frustrazione con Elmas.

Oylum, sempre più preoccupata per la gravidanza e infelice della sua relazione, decide di lasciare Behram. Ma lui, ossessionato da lei, continua a controllarla. Quando finalmente riesce ad andare dal medico per abortire, scopre con orrore che Behram l’ha seguita anche lì.

Oltan continua a ricattare Ozan, obbligandolo a trasportare denaro illecito. Nel frattempo, Yesim convince Tarik a denunciare Guzide per tentato omicidio, incaricando Ilknur di nascondere il flacone del farmaco incriminato a casa della donna. Ma quando la polizia perquisisce l’abitazione, del farmaco non c’è traccia.

Tarik, pronto a essere dimesso dall'ospedale, viene trattenuto da Yesim con una scusa. Nel frattempo, Oylum conferma a Behram di voler abortire, ma lui è determinato a impedirglielo. Tarik trova il flacone del veleno a casa sua e lo affida a Omer per analizzarlo, nella speranza di scoprire chi ha tentato di ucciderlo.