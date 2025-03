Tradimento, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 30 marzo a sabato 5 aprile 2025

Oltan viene a sapere dell’aggressione subita da Tolga e si precipita da lui. Tuttavia, Tolga lo allontana bruscamente, insinuando che il responsabile dell’attacco potrebbe essere proprio suo padre.

Nel frattempo, Oylum cambia idea sull’aborto dopo aver ascoltato il battito del suo bambino. Incontra Tolga per ribadirgli che tra loro è finita e che ora ama Behram, ma lui capisce che sta mentendo.

Güzide e Nazan trovano sui social delle foto di Tarık insieme a Korkmaz. Poco dopo, Güzide scopre in un negozio di antiquariato un quadro dipinto da lei e, risalendo al venditore, scopre che è stato Yeşim a venderlo. Con uno stratagemma, la attira a casa sua con la scusa di restituirle la collana d’oro, portandole finalmente faccia a faccia. All’appuntamento arrivano anche Ozan e la sua nuova fidanzata Zeliş, che si ritrova davanti sua madre İlknur e sua cugina Güzide.

Quando Zeliş arriva a casa Yenersoy, trova Yeşim e sua madre. Güzide e Zeynep colgono l’occasione per smascherare pubblicamente le due donne. Tra i presenti c’è anche Tarık, che, venendo a sapere che è stata Yeşim a causargli il malore, giura di toglierle per sempre la custodia di Öykü.

Sconvolta, Zeliş torna a casa e chiede spiegazioni a sua madre e a sua cugina. Per difendersi, Yeşim le racconta tutte le ingiustizie che ha subito fin da bambina, quando rimase orfana. Sentendo la mancanza di sua figlia, cerca di vederla in hotel, ma viene cacciata via da Tarık. Subito dopo, viene avvicinata da Ebru, che le rivela che Dilek è incinta del signor Yenersoy.

Nel frattempo, Ozan, influenzato dai suoi familiari, inizia a sospettare che Zeliş lo abbia ingannato ed è sul punto di lasciarla. Lei, nel tentativo di farsi perdonare, chiede un anticipo sullo stipendio a Oltan e lo consegna a Güzide come risarcimento per i beni venduti da sua madre.

Oltan cerca di essere presente nella vita di Tolga, ma lui continua a respingerlo. Poco dopo, Tolga si reca in ospedale per vedere Oylum, ma quando la trova con Behram, si allontana e va da Selin.

Il video dell’incendio del taxi in cui Oylum è rimasta coinvolta diventa virale. Dopo averlo visto, Tolga si convince a tornare da lei, certo che non ami davvero Behram. Ma Oylum lo respinge, dicendogli chiaramente di non volerlo più vedere.

Nel frattempo, arriva in città Mualla, la madre di Behram, che si confronta con il figlio sulla sua relazione con Oylum. Behram le confessa di volerla sposare il prima possibile, ma Mualla non sembra del tutto convinta della sua scelta.

Güzide si reca dal giudice Afşin, che segue il caso di Sezai, chiedendogli di concedere a quest’ultimo la libertà in attesa del processo, poiché ha prove che dimostrano che è vittima di un complotto. Sezai viene scarcerato e Güzide gli mostra la casa che ha affittato per lui fino alla fine del processo.

Elmas informa Tarık che Güzide accetterà il divorzio solo se le verrà riconosciuta la metà dei beni accumulati durante il matrimonio e se lui si farà carico delle spese legali. Tarık, però, diffida delle intenzioni delle due donne e sospetta che stiano tramando qualcosa.

Intanto, Yeşim, temendo che Dilek possa partorire e garantire al figlio l’eredità di Tarık, minaccia la donna e la picchia, intimandole di abortire.

Tarık si reca da Güzide per chiedere perdono a Oylum e Ozan, scusandosi per aver minacciato di diseredarli. Poi, segue di nascosto Güzide e la vede cenare con Sezai. Accecato dalla gelosia e dal desiderio di vendetta, decide di fare una mossa inaspettata: il giorno dell’udienza annuncia al giudice di non voler più divorziare, ma di voler rimediare ai suoi errori e salvare il matrimonio.

Durante il processo, Tarık ritira la querela contro Güzide e, con grande sfacciataggine, le chiede di tornare insieme. Güzide, incredula, chiede al giudice di concludere il processo e concederle il divorzio.

Yeşim, presente in aula, si sente tradita e si infuria con Tarık, ma viene allontanata.

Lo stesso giorno, Tarık cerca anche di riappacificarsi con Oltan, chiedendogli di dimenticare il passato. Ma Oltan capisce che il suo vero obiettivo è coprire i suoi crimini, temendo che la verità possa venire a galla.

İlknur si reca nell’hotel di Tarık e, con toni pacati, gli chiede di perdonare Yeşim e di mostrarle un po’ di comprensione, permettendole di rivedere Öykü. Ma Tarık la insulta e la caccia in malo modo.

Nel frattempo, Behram presenta Oylum a sua madre Mualla, che le regala una collana con un rubino come segno di benvenuto. Mualla sembra intenzionata a incontrare Güzide, ma Oylum non sa come confessare alla madre del loro fidanzamento.

Selin, intanto, rivela a Tolga che Oylum è incinta, lasciandolo sconvolto. Resasi conto della sua reazione, Selin fa una scenata di gelosia e se ne va. Tolga, travolto dalle emozioni, guida senza meta finché, fermandosi a un semaforo verde e bloccando il traffico, scatena una rissa.

Appresa la notizia, Oltan accorre da lui e i due si riconciliano.

Mentre Oylum rimpiange il suo passato con Tolga, Behram informa Mualla e Nazan della gravidanza della ragazza.

Güzide si reca da Sezai per cercare insieme prove della sua innocenza, ma sarà Numan a notare un dettaglio nell’atto d’accusa che ribalterà il caso.

Nel frattempo, Tarık continua a ricattare Ümit, offrendogli un biglietto per andare a trovare sua figlia in Svezia. In cambio, però, gli ordina di portare una pistola a casa di Sezai.

Quando Güzide, riordinando l’armadio del fratello, trova la pistola, i contanti e il biglietto aereo intestato a Ümit, lo affronta. Messo alle strette, Ümit confessa tutto, ma Güzide, delusa, lo caccia via di casa.

Oylum informa Güzide che Behram e sua madre vogliono andare a casa loro per chiederle ufficialmente la mano, ma lei non prende la cosa sul serio. Sarà Nazan a convincerla a organizzare l’incontro tra le due famiglie.

Durante la cena, Mualla, offesa dalle parole di Güzide, rivela alla famiglia Yenersoy che Oylum è incinta. Ne nasce una discussione furiosa, al termine della quale la donna decide di tornare in hotel con la sua famiglia.

Güzide, scioccata dal fatto che sua figlia le abbia nascosto una cosa simile, le offre comunque il suo supporto e la accompagna da un ginecologo per abortire. Le due vengono seguite a loro insaputa da Levent, che informa immediatamente Behram.

Quando Oylum, all'ultimo minuto, decide di tenere il bambino, Behram scoppia in lacrime di gioia. Ma Güzide, ancora contraria al matrimonio, suggerisce alla figlia di fuggire in America con il bambino per evitare che Behram la trovi.