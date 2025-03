Tradimento anticipazioni: Güzide fa uscire Sezai di prigione

Il lungo arresto di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) giungerà a conclusione nelle prossime puntate di Tradimento. E a metterci lo zampino ci penserà Güzide Özgüder (Vahide Perçin), ormai sempre più vicina a lui…

Tradimento, news: Güzide scopre che Sezai è stato arrestato

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Güzide scoprirà che Sezai è stato messo in carcere soltanto diverse settimane dopo l’arresto. Stranita dal fatto che l’amico non le abbia mai telefonato, rifilandole soltanto una serie di sms, la Özgüder chiederà infatti all’avvocatessa Elmas Heves (Defne Samyeli) di indagare sul conto di Sezai per capire se si trovi davvero in Canada dalla figlia Ipek.

Agendo in tale maniera, Güzide apprenderà dunque con estremo sgomento che Sezai è rinchiuso in carcere con l’accusa di traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco. Ovviamente, la donna non crederà nemmeno per un momento che l’Okuyan si sia macchiato di tali reati ed andrà a fargli visita in carcere.

Lì, Güzide darà a Sezai tutto il suo sostegno e gli prometterà che farà di tutto per tirarlo fuori, soprattutto quando avrà il sospetto che dietro il suo arresto ci sia l’ex marito Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu).

Tradimento, spoiler: Güzide riesce a fare uscire Sezai di prigione

Una promessa che Güzide riuscirà a mantenere. Con l’aiuto di Elmas, la Özgüder dimostrerà infatti che Tarik intrattiene da diversi anni un rapporto con l’uomo che ha depositato uno dei documenti con una firma falsa di Sezai, lo stesso che è stato utilizzato come prova per procedere con l’arresto dell’avvocato.

Oltre ad assumere la difesa legale di Sezai, Güzide si metterà dunque in contatto con il giudice che si occupa del caso, che tra l’altro sarà un suo vecchio conoscente. E con tutta la documentazione che gli presenterà riuscirà a convincerlo del fatto che, molto probabilmente, Okuyan è stato arrestato ingiustamente. Proprio per questo, nel giro di poche ore, Sezai verrà rilasciato in attesa di un processo e Güzide gli troverà un piccolo appartamento dove potrà stare prima di fare delle ulteriori verifiche…

Tradimento, trame: Tarik scopre che Sezai è stato rilasciato

Un rilascio, quello di Sezai, che verrà scoperto per caso da Tarik, che non riuscirà a comprendere come Güzide sia riuscita nel suo intento. Un problema da risolvere per Yenersoy, che si aggiungerà ad un altro. Con le sue investigazioni, Elmas riuscirà infatti a dimostrare che il patrimonio milionario di Tarik appartiene in realtà ad un pericoloso criminale, di cui l’avvocato è soltanto un prestanome.

Compreso finalmente perché l'uomo ha nascosto tutto quanto sia a lei e sia all'amante Yeşim Denizeren (Asena Girişken), Güzide non vorrà dunque più avere niente a che fare con i soldi di Tarik. E dirà a Elmas di procedere con il divorzio, chiedendo al Yenersoy la semplice spartizione equa dei beni immobili. Ma quale sarà la reazione di Tarik? Occhio perché un grosso colpo di scena è in arrivo…