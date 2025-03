Tradimento anticipazioni: Güzide si allea con Oltan!

A mali estremi, estremi rimedi. Un’alleanza inaspettata sarà al centro della scena nelle prossime puntate di Tradimento. Stanca dei giochetti sporchi del marito Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), Güzide Özgüder (Vahide Perçin) scende a patti con Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender).

Tradimento, news: Güzide e la guerra con Tarik

La vicenda evolverà fino ad un punto di non ritorno quando, in seguito ad un attentato nel quale resterà coinvolta con la domestica Zeynep (Canan Ürekil), Güzide scoprirà con estremo sgomento che è stato Tarik ad ordinare il suo omicidio. Seppur delusa, Güzide inviterà tutti i suoi familiari a mantenere la calma. Tuttavia, non riuscirà a bloccare l’ira del primogenito Ozan Yenersoy (Yusuf Çim), che tenterà di assassinare il padre (per fortuna senza riuscirci).

Tuttavia, il gesto di Ozan non resterà impunito: come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Tarik prenderà la decisione di diseredare sia lui e sia Oylum (Feyza Sevil Güngör), e redigerà un testamento attraverso il quale lascerà il suo intero patrimonio milionario alla piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer) al compimento del suo venticinquesimo anno. Dato che Tarik darà notizia alla stampa della sua ultima mossa, Güzide non se ne starà con le mani in mano…

Tradimento, spoiler: Güzide si allea con Oltan!

Mossa del desiderio di entrare in possesso del patrimonio di Tarik per tutelare i suoi due figli, Güzide non esiterà dunque ad allearsi con Oltan. Quest’ultimo ce l’avrà infatti a sua volta con Tarik per averlo messo in cattiva luce denunciando la Ozguder alle autorità per il processo nel quale l’aveva assolto. Utilizzando come intermediaria la sua avvocatessa Elmas Heves (Defne Samyeli), con il quale lo stesso Oltan avrà intrecciato una relazione, Güzide preparerà quindi la sua vendetta contro Tarik.

Un risvolto che avrà un obiettivo: inchiodare Tarik di fronte ai suoi affari criminali per spingerlo alla resa e, soprattutto, a rinunciare a diseredare Oylum e Ozan. Non a caso, come prima mossa della loro vendetta, Güzide e Oltan decideranno di mandare a monte uno scambio di merci illegale ben organizzato da Tarik in cambio di altro denaro. Qualcosa andrò però storto…

Tradimento, trame: prima “sconfitta” per Oltan e Guzide

A causa di Ümit Özgüder (Cem Sürgit), che avrà accettato di passare all’ex cognato informazioni sui piani di Güzide per poter parlare in cambio con la figlia Deniz, Tarik riuscirà ad avvisare in tempo gli scagnozzi, che così sfuggiranno alla retata della polizia.

Si tratterà di una prima sconfitta per i due alleati, che non comprenderanno come abbia fatto Tarik a prevedere quanto stava per accadere. Da un lato Oltan comincerà a guardare con sospetto Ümit, dato che si sarà comportato in maniera strana per tutta la serata. Dall’altro Güzide incasserà l’ennesimo colpo, ma l’ennesimo imprevisto ribalterà tutta la situazione.

Possiamo infatti anticiparvi che, grazie a Tolga (Caner Şahin), Güzide entrerà in possesso di un video che la metterà in una posizione di vantaggio sul nuovo alleato Oltan. Elemento che l'ex giudice potrebbe decidere di sfruttare a proprio vantaggio. Di che cosa si tratterà?