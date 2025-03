Tradimento anticipazioni: Ozan scopre di non essere un assassino!

Fine dell’incubo per Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) nelle prossime puntate di Tradimento. Il figlio maggiore di Güzide Özgüder (Vahide Perçin) scoprirà infatti che non ha ucciso Kaan, come invece Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) gli ha fatto credere per continuare a ricattarlo. Scoperta che darà il via ad una serie di dinamiche…

Tradimento, news: Tolga riceve una soffiata anonima

La storyline partirà quando lo “scagnozzo” Ibo ruberà delle chiavi usb dall’ufficio del capo Oltan e le sostituirà con alcune identiche ma completamente vuote. Inconsapevole della sostituzione, il Kaşifoğlu Senior si renderà immediatamente conto del fatto che qualcuno ha cercato di frugare nel suo cassetto. I suoi sospetti si concentreranno quindi sull’amante Elmas Heves (Defne Samyeli), ragione per la quale Oltan nasconderà le pennine usb sostituite in una cassetta di sicurezza.

A quel punto, dato che Oltan non si renderà conto di nulla, Ibo potrà agire indisturbato e manderà a Tolga la chiavetta usb che conterrà il filmato di una conversazione tra Kaan e Lara, da cui sarà chiaro che il ragazzo non è mai morto e che si è preso gioco di Ozan, puntando proprio su quella falsa credenza, per ricattarlo e spaventarlo. Particolare che farà andare Tolga su tutte le furie…

Tradimento, spoiler: Ozan scopre di non essere un assassino

In preda alla collera, Tolga andrà a casa di Güzide e mostrerà il filmato all’ex giudice, che ovviamente resterà incredula di fronte al piano messo in atto da Oltan per continuare a ricattare Ozan e, di conseguenza, la sua famiglia. Dello stesso parere sarà ovviamente anche il diretto interessato Ozan. Quest’ultimo, dopo aver visto il video, tirerà un sospiro di sollievo perché capirà di non essere un assassino.

Tuttavia, nel giro di pochi secondi, il giovane Yenersoy realizzerà che Güzide non avrebbe certo perso la carica di giudice senza il ricatto di Oltan. Ciò perché, se ricordate, la Özgüder ha assolto illecitamente Oltan da un processo per truffa solo perché temeva che denunciasse Ozan per omicidio.

Per questo, Ozan mediterà subito di andare dal Kaşifoğlu Senior per fargliela pagare, ma Tolga lo inviterà a mantenere la calma perché si vendicheranno, insieme, di Oltan.

Tradimento, trame: Ozan di nuovo in rotta di collisione col padre

Da un lato, su suggerimento di Tolga, Ozan accetterà dunque di mantenere il doppio gioco avviato ai danni di Oltan per fargliela pagare al momento più opportuno; dall’altro Tolga affronterà invece il padre e, senza renderlo partecipe del fatto che Güzide e i suoi parenti sanno tutto del falso ricatto, gli comunicherà per l’ennesima volta che intende chiudere ogni tipo di rapporto con lui.

Parole forti da parte di Tolga, che generanno subito un’immediata reazione di Oltan: quest’ultimo ricorderà al figlio che non può fare niente senza di lui e che, se ha sempre avuto una posizione agiata nella vita, è soltanto per merito suo.

Si tratterà insomma di una velata minaccia, alla quale seguirà un fatto ben preciso: il giorno successivo, Tolga non potrà entrare nella sua azienda, così come i suoi dipendenti, perché Oltan avrà dato ordine di disattivare tutti i badge di accesso. Mossa con la quale il Kaşifoğlu Senior dichiarerà guerra al figlio… Seguici su Instagram.