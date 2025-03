Tradimento anticipazioni: Sezai in carcere, ecco perché

Un nuovo intrigo messo in atto da Tarik Yenersoy (Mustafa Uğurlu) metterà in seria difficoltà Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. L’avvocato verrà infatti arrestato con una falsa accusa e farà fatica a difendersi. Scopriamo insieme per quale ragione…

Tradimento, news: Güzide fa un grosso piacere a Sezai

La storyline partirà nel momento in cui Güzide Özgüder (Vahide Perçin) si porrà come obiettivo principale quello di rintracciare İpek, la figlia con cui Sezai non ha rapporti da diversi anni. Per riuscire nel suo intento, Güzide assumerà un investigatore privato, lo stesso che dovrà rintracciare tutte le İpek di circa trent’anni che si sono trasferite in Canada.

La ricerca darà i suoi frutti, visto che ad un certo punto l’uomo riuscirà a mettersi in contatto con una tale İpek Carter, che scriverà a Güzide per rivelarle di essere la figlia di Sezai. La ragazza avrà infatti cambiato cognome, o forse si sarà semplicemente sposata, come già sospettava il padre. Appurata l’identità di İpek, Güzide metterà immediatamente Sezai a conoscenza di quanto avrà scoperto. E così lo stesso Sezai deciderà di partire alla volta di Toronto per tentare di ricucire i rapporti con l’erede…

Tradimento, spoiler: Sezai arrestato!

Tuttavia, nel giorno previsto per la partenza in Canada, accadrà l’impensabile: possiamo anticiparvi che Sezai verrà bloccato da una pattuglia di poliziotti, gli stessi che provvederanno al suo arresto appena lo identificheranno. Tutto ciò lascerà Sezai attonito soprattutto quando, una volta arrivato in centrale, un commissario l’accuserà di essere a capo di una banda criminale, invischiata anche in traffico di droga.

Spiazzato, Sezai respingerà ogni tipo di accusa, asserendo che lui è semplicemente il legale dell’azienda che è nel loro mirino. Il funzionario non crederà però ad una sola delle sue parole e, d’accordo con una collega, deciderà di trattenerlo in commissariato (arrivando addirittura a rinchiuderlo all’interno di una cella, finché a suo dire non avrà voglia di confessare il suo coinvolgimento nel crimine).

Tradimento, trame: c’è Tarik dietro l’arresto di Sezai

Come vi abbiamo già anticipato, dietro a tutto quanto ci sarà Tarik, che starà cercando di isolare ancora una volta l’ex moglie Güzide. Non a caso, lo stesso Tarik riuscirà ad introdursi furtivamente in commissariato e sostituirà il cellulare di Sezai con una completamente formattato. Circostanza che darà modo ai poliziotti di pensare che Sezai ha ripulito il telefono proprio per evitare di essere associato ai molteplici crimini.

Inoltre, per evitare che si faccia troppo domande, Tarik inizierà a mandare dei messaggi a Güzide fingendosi Sezai e facendole credere che l'uomo è arrivato in Canada, dove si sta godendo la pace ritrovata con İpek. Bugie su bugie che di fatto isoleranno Sezai, dato che senza il suo cellulare non potrà contattare nessuno dei suoi conoscenti. Ma per quanto potrà durare la pantomima di Tarik senza che Güzide sospetti qualcosa?