Tradimento, anticipazioni shock: Oylum rischia di bruciare viva!

La gravidanza di Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) sarà tutt’altro che tranquilla e, non a caso, nel corso delle prossime puntate di Tradimento, la figlia di Güzide Özgüder (Vahide Perçin) rischierà addirittura di bruciare viva all’interno di un taxi. Entriamo dunque nel dettaglio della storyline per capire come si arriverà a questa pericolosa svolta…

Tradimento, news: Oylum e i ricatti di Behram

In tal senso, c’è da dire che Oylum penserà di ricorrere all’aborto appena scoprirà di essere in attesa di un figlio da Behram Dicleli (Aras Aydın). Ancora innamorata di Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), la giovane non se la sentirà di diventare madre, in primis perché vorrà riprendere i suoi studi, come ha promesso di fare a Güzide.

Grazie all’aiuto di Zeynep (Canan Ürekil), che le leverà di torno Levent (lo scagnozzo che Behram le ha messo alle calcagna come suo autista personale), Oylum riuscirà dunque ad arrivare in una clinica privata per abortire. Sfortunatamente, una volta arrivata lì, la Yenersoy si troverà di fronte Behram, che passerà alle minacce. Le “prometterà” infatti che non esiterà a fare del male ai suoi cari, a partire da Tolga, qualora dovesse disfarsi del loro bambino. Minaccia che l’uomo non farà fatica a mettere subito in atto…

Tradimento, trame: l’attentato a Tolga e i primi sospetti di Güzide

Eh sì: nel momento in cui il fratello Ozan (Yusuf Çim) verrà ferito da un colpo di pistola, Oylum andrà incontro allo sconforto più totale e si lascerà consolare da Tolga, al quale rinnoverà i suoi sentimenti.

I due ex si lasceranno dunque andare ad un abbraccio, che verrà osservato da lontano dal sempre più “schizzato” Behram. Non a caso, nel giro di poche ore, Dicleli si renderà protagonista di un vero e proprio attentato ai danni di Tolga, che per fortuna ne uscirà illeso.

L’atto intimidatorio però porterà i suoi “frutti”: Oylum dirà infatti a Tolga che si è sbagliata ed è innamorata di Behram (appena quest’ultimo le farà sapere che è stato lui a cercare di uccidere Kaşifoğlu). Uno strano rapporto, quello tra Behram e Oylum, che comincerà a insospettire anche Güzide.

Tradimento, spoiler: Oylum rischia di bruciare viva!

Tutto partirà quando Oylum si rifiuterà di salire in macchina con Levent e prenderà un taxi per tornare a casa. Indispettito, Behram non farà fatica a raggiungerla e comincerà ad inseguire la vettura nella quale si trova. Su di giri in quanto ubriaco, l’autista del taxi comincerà a correre più del dovuto e ad un certo punto uscirà fuoristrada, motivo per il quale abbandonerà la macchina in fretta e furia e chiuderà Oylum al suo interno.

Provvidenziale sarà dunque l’intervento di Behram, che spaccherà il vetro dell’auto con un grosso masso e tirerà fuori Oylum. Da un lato la ragazza non riporterà nessun tipo di trauma e l’ecografia escluderà che il bambino si sia fatto del male. Dall’altro Behram si sarà ustionato gravemente ad una mano, ragione per la quale avrà bisogno di alcune settimane di riposo.

Appena arriverà in ospedale, Güzide noterà dunque qualcosa di strano tra i due ragazzi, specialmente quando una dottoressa si rivolgerà a loro convinta che siano marito e moglie. Ovviamente, Oylum minimizzerà subito la questione dicendo che la donna si è sbagliata, ma Güzide non potrà fare a meno di ripensarci. Il tutto mentre arriverà in città Mualla Dicleli (Nursel Köse), la madre di Behram… Seguici su Instagram.