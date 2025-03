Tradimento anticipazioni: Tarik e la gravidanza di Dilek, Yeşim fuori controllo

Una nuova gravidanza indesiderata potrebbe dimezzare ulteriormente il grande patrimonio di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu). Un’eventualità che Yeşim Denizeren (Asena Girişken) vorrà evitare ad ogni costo, tant’è che non esiterà ad utilizzare la forza nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Vediamo insieme come…

Tradimento, news: Tarik va a letto con Dilek, ecco chi è

Tutto comincerà quando Tarik diventerà il centro delle attenzioni di Dilek, una delle hostess dell’albergo di Behram Dicleli (Aras Aydın). Interessata ovviamente soltanto ai tanti soldi dei quali l’uomo dispone, Dilek comincerà pian piano a circuire Tarik, finché non riuscirà a sedurlo e ad andare a letto con lui.

Da un lato Tarik considererà la liaison come l’ennesima avventura che si è concesso, dall’altro Dilek si sarà posta un altro obiettivo: restare incinta dell’ennesimo erede di Tarik e comunicargli tutto quanto soltanto alla nascita, in modo tale da costringerlo così a passare a lei e al bambino un cospicuo mantenimento mensile. Una manovra da vera e propria arrivista che però verrà presto scoperta da una collega di Dilek, che spiffererà tutto quanto a Yeşim…

Tradimento, trame: Yeşim scopre che Dilek è incinta

Eh sì: qualche settimana dopo, Dilek riuscirà effettivamente a restare incinta. Tramite un test di gravidanza effettuato in un bagno dell’hotel, l’hostess avrà la infatti certezza di essere in dolce attesa. Peccato però che il test verrà ritrovato nel cestino dalla sopracitata collega, a sua volta gelosa perché anche lei, in fin dei conti, stava cercando di sedurre Tarik.

Presa dalla rabbia, la donna non esiterà dunque a rivelare tutto quanto a Yeşim, che andrà in escandescenze e vorrà prima accertarsi della gravidanza di Dilek. Non a caso, chiederà alla zia İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan) di seguire la rivale fino allo studio del ginecologo per carpirle qualche informazione in più.

Effettivamente, grazie a tale mossa, İlknur capirà che Dilek sta nascondendo qualcosa, dato che rifiuterà di risponderle ad alcune domande sulla paternità del bambino che ha in grembo.

Tradimento, spoiler: Yeşim affronta Dilek

In preda alla rabbia più totale, Yeşim penserà dunque di affrontare Dilek e, dopo averla minacciata intimandole di stare lontano da Tarik, inizierà a picchiarla e a sferrarle diversi calci all’altezza del ventre. Fortunatamente, Dilek non riporterà nessuna conseguenza e il bimbo sembrerà stare bene; tuttavia avrà riconosciuto Yeşim, motivo per il quale andrà in commissariato con l’intenzione di denunciarla.

Ancora una volta, a farla franca sarà però la Denizeren: una volta rintracciata, si presenterà dai poliziotti al fianco della zia Ilknur, che le darà un alibi per il momento del pestaggio. E, come se non bastasse, dirà di non conoscere Dilek, che invece sosterrà di averla incontrata dal ginecologo. Di conseguenza, Dilek passerà per pazza di fronte ai poliziotti e preferirà non procedere con la denuncia. Ma questa basterà a fermare Yeşim? Seguici su Instagram.