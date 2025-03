Tradimento anticipazioni: Tarik fa uscire Yeşim di prigione ma…

“Toccata e fuga” in cella per Yeşim Denizeren (Asena Girişken) nelle prossime puntate di Tradimento. La donna finirà infatti nuovamente tra le sbarre a causa di una denuncia dell’ex compagno Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), ma anche stavolta se la caverà in pochissimo tempo.

Tradimento, news: ecco perché Yeşim finisce in cella

Tutto partirà quando grazie a Dilek, la donna con la quale ha avuto un’avventura, Tarik entrerà in possesso di alcune foto compromettenti di Yeşim a letto con un altro uomo. Inconsapevole del fatto che quegli scatti siano soltanto una messinscena portata avanti dalla sua vecchia amante, Yenersoy se la prenderà ancora una volta con la Denizeren e penserà bene di vendicarsi di lei.

In che modo? Come vi abbiamo anticipato in precedenza, Tarik riuscirà ad ottenere un ordine restrittivo contro Yeşim, che a quel punto non potrà avvicinarsi per nessun motivo alla piccola Öykü Yenersoy (Masal Ayşe Gençer).

L’avvocato farà dunque valere tale provvedimento quando Yeşim si recherà nella sua nuova abitazione e riuscirà a riabbracciare la figlioletta. Dato che non avrà rispettato l’ordine, del quale non era nemmeno a conoscenza, Yeşim verrà quindi arrestata e rinchiusa in una cella del commissariato…

Tradimento, spoiler: Tarik fa uscire Yeşim di prigione ma…

In ogni caso, il soggiorno in cella di Yeşim durerà pochissimo. Possiamo infatti anticiparvi che İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan) si recherà in ufficio da Tarik e lo supplicherà affinché non faccia entrare in carcere la nipote, anche per il bene della stessa Öykü. Tali parole sembreranno fare breccia nel cuore di Yenersoy, visto che poco dopo si recherà in commissariato e ritirerà l’ordine restrittivo contro la Denizeren.

Comunque sia, appena la sua ex verrà rimessa in libertà, Tarik chiarirà fin da subito a Yeşim che non intende più farle vedere Öykü per nessun motivo, lasciandola sola, sconsolata e in una valle di lacrime. Tarik non crederà per l’ennesima volta alle scuse di Yeşim e sottolineerà che Öykü crescerà meglio senza di lei.

Tradimento, trame: la mossa disperata di Yeşim

Ma come proseguirà la storia? Sempre più nervosa, Yeşim non saprà più come comportarsi e finirà per prendersela anche con la cugina Zeliş (Selin Kahraman), che caccerà in malo modo da casa sua. Costretta in seguito a ritornare sui suoi passi, dato il rimprovero di İlknur, Yeşim si scuserà con Zelis, che sarà andata da lei poiché in fuga da Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), e poi organizzerà una nuova rappresaglia ai danni di Tarik.

Su suggerimento di İlknur, Yeşim sceglierà infatti di presentarsi in un programma televisivo scandalistico per raccontare per filo e per segno la sua storia con Tarik. Un escamotage studiato per vendicarsi di lui, che coinvolgerà ovviamente anche tutti i familiari dell’uomo. Ne riparleremo molto presto… Seguici su Instagram.