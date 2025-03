Tradimento anticipazioni: Yeşim di nuovo tra le sbarre, ecco perché

Nuovo giro in cella per Yeşim Denizeren (Asena Girişken) nelle prossime puntate di Tradimento. E a metterci lo zampino ci penserà ancora una volta l’ex compagno Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), ormai deciso a fare il possibile per evitare che la donna stia a stretto contatto con la figlioletta Öykü (Masal Ayşe Gençer).

Tradimento, news: Tarik e Öykü si trasferiscono in una nuova casa

La faccenda prenderà il via nel momento in cui Tarik deciderà di mettere uno stop al suo divorzio da Güzide Özgüder (Vahide Perçin). Geloso per via del rapporto che l’ex moglie sta pian piano instaurando con Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), Yenersoy convincerà il giudice incaricato del caso a dare ulteriore tempo al suo matrimonio prima dello scioglimento definitivo, voluto invece fortemente da Güzide.

Subito dopo ciò, dati i forti contrasti sorti, Tarik prenderà inoltre possesso di una grande villa, dove andrà ad abitare con Öykü. E così, scoperto tutto quanto, Yeşim si avvarrà dell’aiuto della zia İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan) per introdursi all’interno della stessa e rapire la figlia, che ormai non vede da diversi mesi. La tata ingaggiata da Tarik non renderà però facile alle due tale piano. E le cose si complicheranno ulteriormente a causa di Dilek, una della tante amanti del Yenersoy…

Tradimento, trame: le foto “compromettenti” di Yeşim

Eh sì: come abbiamo avuto modo di anticiparvi, Dilek riuscirà a restare incinta di Tarik dopo una notte di passione nell’albergo di proprietà di Behram Dicleli (Aras Aydın) dove svolge il lavoro di hostess. Appena scoprirà l’arcano, Yeşim andrà dunque di matto ed arriverà ad aggredire fisicamente Dilek, che cercherà invano di denunciarla alla polizia.

A quel punto, Dilek tramite un dialogo con un suo complice lascerà intendere di aver perso il bambino a causa delle percosse ricevute e così si avvarrà dell’aiuto di una sua collega, Ebru, per narcotizzare Yeşim.

Fatto ciò, quando la stessa Yesim sarà priva di coscienza, Dilek le scatterà delle fotografie a letto con un uomo, che avrà appunto pagato per delle pose “compromettenti”. Scatti che innescheranno la collera di Tarik, appena ne entrerà in possesso…

Tradimento, spoiler: Yeşim di nuovo tra le sbarre

Certo del fatto che Yeşim abbia cominciato a frequentare uomini facoltosi in cambio di denaro, proprio come Dilek voleva che credesse, Tarik farà emanare un ordine restrittivo contro la sua ex, a cui verrà dunque impedito di avvicinarsi a Öykü.

Yeşim si troverà ora in una posizione piuttosto scomoda quando, durante l’ennesimo tentativo di “rapimento” della bimba, verrà trovata dai poliziotti intenta ad abbracciare Öykü.

Senza pensarci due volte, per via della sua condotta apparentemente immorale, Tarik darà dunque ordine alla polizia di procedere con l’arresto di Yeşim. Di conseguenza, la donna verrà rinchiusa in una cella del commissariato in attesa di ulteriori sviluppi. Preludio ad un nuovo ingresso della Denizeren in prigione… oppure succederà qualcos’altro? Seguici su Instagram.