Tradimento anticipazioni: Yeşim cerca di incastrare Güzide, ma ci riuscirà?

Il tentato omicidio compiuto ai danni del compagno Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) metterà Yeşim Denizeren (Asena Girişken) in una posizione decisamente difficile. Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Tradimento, la donna dovrà cercare di far ricadere la colpa su qualcun altro. E, ovviamente, la sua scelta ricadrà sulla nemica Güzide Özgüder (Vahide Perçin). Non tutto andrà però per il verso giusto…

Tradimento, news: ecco perché Yeşim tenta di uccidere Tarik

La storyline partirà nel momento in cui Tarik deciderà di diseredare i figli maggiori Ozan (Yusuf Çim) e Oylum (Feyza Sevil Güngör) per affidare il suo patrimonio ultramilionario alla piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer). A quel punto, dato che Yenersoy si starà rifiutando di darle lo stretto necessario per vivere, Yeşim comunicherà alla zia İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan) che intende sbarazzarsi di Tarik. Decisione che prenderà quando si convincerà del fatto che, una volta che l’uomo sarà morto, lei potrà disporre a suo piacimento dei tantissimi soldi ereditati da Öykü.

Spinta da tale convinzione, Yeşim andrà dunque nell’albergo dove Tarik soggiorna e mescolerà all’interno di un calice di champagne un medicinale in grado di procurargli un infarto. Ciò effettivamente succederà, anche se poi la Denizeren dovrà tempestivamente soccorrere il compagno quando, alla lettura del suo testamento, apprenderà che Öykü erediterà tutto quanto soltanto al compimento del venticinquesimo anno di età.

Tradimento, spoiler: Yeşim accusa Güzide dell’avvelenamento di Tarik

Fortunatamente, visto che verrà immediatamente soccorso, Tarik non passerà a miglior vita. Tuttavia, grazie alle analisi del sangue, una dottoressa capirà che l’infarto dell’uomo è stato provocato e lo avviserà di fronte alla stessa Yeşim, che a quel punto non avrà altra scelta se non cercare di addossare la colpa a Güzide.

Inizialmente, anche se avrà tentato lui di ucciderla per primo, Tarik tenderà a non credere all’idea che l’ex moglie abbia voluto farlo fuori. Comunque sia, col trascorrere delle ore, ricorderà che qualche ora prima del malore ha bevuto un bicchiere d’acqua offertogli da Güzide. E, date le accuse mosse abilmente da Yeşim, Tarik denuncerà Güzide alla polizia. Questo metterà in moto l’ennesimo piano criminale di Yeşim…

Tradimento, trame: il piano per incastrare Güzide

Possiamo infatti anticiparvi che Yeşim chiederà alla zia Ilknur di introdursi con una scusa a casa di Güzide e di mettere tra le sue cose il flacone con il medicinale che ha procurato un infarto a Tarik. Un piano che sembrerà riuscire, almeno fino a quando la domestica Zeynep (Canan Ürekil) non comincerà a nutrire dei dubbi sullo strano atteggiamento dell’ospite inaspettata e deciderà di seguirla quando chiederà di andare in bagno.

Tale sospetto di fatto salverà Güzide dall’arresto. Poco prima dell’arrivo della polizia per una perquisizione, Zeynep riuscirà a prelevare il flacone del medicinale e lo darà a Ümit (Cem Sürgit), che a sua volta lo riporterà a casa di Yeşim. Una svolta chiave nella trama, dato che le medicine verranno ritrovate proprio da Tarik, appena dimesso dall’ospedale.

Stranito, l'avvocato Yenersoy penserà dunque di fare analizzare le pasticche per capire se sia proprio Yeşim la responsabile del suo infarto. Come reagirà appena avrà certezza dei suoi sospetti?